Marvel’s Blade s’annonce avec un premier trailer dans Paris (mais par Arkane Lyon)

Marvel’s Blade saccage Paris

Marvel’s Blade mettra donc en scène le personnage d’Eric Brooks, plus connu en tant que Blade le chasseur de vampires. On le retrouvera dans une aventure solo à la troisième personne et surtout très mature, le tout dans notre bonne ville de Paris. Le directeur du jeu, Dinga Bakaba, était présent sur la scène des Game Awards en compagnie de Bill Rosemann de Marvel Games.

Les deux hommes ont évidemment tenu à souligner à quel point la vision d’Arkane Lyon était innovante et à quel point Marvel leur laissait une liberté créative absolue. On a envie de faire confiance à l’équipe des Dishonored et de Deathloop et on se retiendra de penser à un certain autre jeu de vampires sorti plus tôt dans l’année par leurs confrères d’Arkane Austin.

On sait rien, même pas l’exclusivité Xbox

On nous signale que le projet n’en est qu’au tout début de son développement et qu’il n’y a donc pas grand chose d’autre à dire, surtout en ce qui concerne sa sortie. Ainsi pas la moindre fenêtre de sortie, ni même de plateformes. Forcément, vu Bethesda et donc Microsoft derrière, on est tentés de supposer une exclusivité Xbox qui n’est absolument pas confirmée pour le moment, mais serait un bon début de réponse aux héros Marvel du camp PlayStation.

Blade n’est pas étranger au jeu vidéo puisqu’en plus de ses apparitions dans les crossovers à la Marvel Snap, Lego, Marvel Ultimate Alliance, il avait déjà eu droit à des titres solos mais qui étaient des adaptations des films. Et forcément, l’année dernière, il avait eu une place de choix dans Marvel’s Midnight Suns.

On se donne donc rendez-vous un jour pour plus d’informations à propos de Marvel’s Blade en espérant qu’il ne devienne pas une arlésienne à la hauteur du film MCU de notre héros…