Marvel’s Blade : Voici trois nouveaux concept-arts inédits pour le jeu développé par Arkane

C’est Sébastien Mitton, co-directeur créatif chez Arkane Lyon, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux afin d’offrir un petit cadeau de fin d’année à toutes celles et ceux qui attendent Marvel’s Blade avec impatience. On découvre ainsi trois nouveaux concepts-arts pour le jeu, qui nous aident à avoir une meilleure idée de comment la ville de Paris sera représentée au sein du titre.

Your excitement following Marvel's Blade reveal means the world to us. Here's some exclusive eye candy from our Art heroes at Lyon! ❤️

Want to team-up? Check out Arkane Lyon's open positions as we're looking for talents in various disciplines: https://t.co/JZNi6qGbJ4 pic.twitter.com/INV3h7u2VG

— Sebastien Mitton (@mitmitman) December 14, 2023