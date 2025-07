Marvel Cosmic Invasion fait la part belle au Surfer d’Argent et à Beta Ray Bill dans sa nouvelle vidéo de gameplay

Un casting vraiment cosmique

Dans la nouvelle bande-annonce de gameplay de Marvel Cosmic Invasion, qui arrive juste à temps pour l’ouverture de la Comic-Con, on y découvre la présence du Surfeur d’Argent et de Beta Ray Bill, tous les deux jouables dans le beat’em up.

On ne présente plus le premier, dont l’alter-ego féminin est en ce moment à l’affiche au cinéma evc le film Les 4 Fantastiques: Premiers pas, mais Beta Ray Bill est un choix un peu plus audacieux pour le studio. L’allié de Thor est l’un des rares êtres à pouvoir soulever Mjolnir même s’il combattra ici avec l’aide de Stormbreaker pour protéger Asgard.

Dans le même temps, le casting vocal anglophone de ce Marvel Cosmic Invasion a été dévoilé :

Brian Bloom : Captain America et Surfeur d’Argent

Steve Blum : Venom et Beta Ray Bill

Trevor Devall : Rocket Raccoon

Cal Dodd : Wolverine

Josh Keaton : Spider-Man

Matt Mercer : Nova et Annihilus

Aileen Mythen : Phyla-Vell

Elysia Rotaru : She-Hulk

Alison Sealy-Smith : Storm

Marvel Cosmic Invasion sortira quelque part cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu réalisé lors du Summer Game Fest.