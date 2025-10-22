Marvel Cosmic Invasion trouve enfin une date de sortie, et ajoute deux derniers super-héros à son gros casting
Publié le :
Rédigé par Jordan
Si Dotemu affirmait que Marvel Cosmic Invasion était encore prévu pour 2025, il y avait de quoi s’inquiéter en jetant un œil au calendrier. L’éditeur teindra tout de même sa promesse, en témoigne une nouvelle bande-annonce du jeu qui confirme la sortie du jeu pour cette année, même s’il faudra attendre le tout dernier mois pour affronter Annihilus et ses sbires.
Terminez l’année sur une belle raclée
Après avoir sorti une démo, Dotemu et Tribute Games peuvent enfin confirmer la date de sortie exacte de leur jeu. Marvel Cosmic Invasion est donc prévu pour le 1er décembre prochain, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch, ainsi que sur Nintendo Switch 2.
Dans la foulée de cette annonce, on découvre donc une nouvelle vidéo du jeu qui permet de clôturer le casting. Et quel casting, car ce sont au total 15 personnages iconiques de Marvel qui seront jouables dans ce beat’em up à l’ancienne. Les deux petits derniers ne sont autres qu’Iron Man, ainsi que Phénix, soit Jean Grey, qui présentent ici leurs capacités en vidéo.
Le casting complet de Marvel Cosmic Invasion comprend donc :
- Captain America
- Wolverine
- Spider-Man
- Storm
- Phyla-Vell
- Venom
- Nova
- She-Hulk
- Rocket Racoon
- Black Panther
- Beta Ray Bill
- Cosmic Ghost Rider
- Silver Surfer
- Iron Man
- Phénix
La bande-annonce semble aussi faire le point sur les divers boss que l’on va rencontrer. On reconnait alors MODOK, Sauron, Taskmaster, ainsi que Galactus, en plus d’Annihilus. Du beau monde que l’on se fera un plaisir de tabasser, que ce soit en solo ou à deux puisque le jeu intègre de la coopération.
