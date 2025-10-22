Marvel Cosmic Invasion trouve enfin une date de sortie, et ajoute deux derniers super-héros à son gros casting

Terminez l’année sur une belle raclée

Après avoir sorti une démo, Dotemu et Tribute Games peuvent enfin confirmer la date de sortie exacte de leur jeu. Marvel Cosmic Invasion est donc prévu pour le 1er décembre prochain, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch, ainsi que sur Nintendo Switch 2.

Dans la foulée de cette annonce, on découvre donc une nouvelle vidéo du jeu qui permet de clôturer le casting. Et quel casting, car ce sont au total 15 personnages iconiques de Marvel qui seront jouables dans ce beat’em up à l’ancienne. Les deux petits derniers ne sont autres qu’Iron Man, ainsi que Phénix, soit Jean Grey, qui présentent ici leurs capacités en vidéo.

Le casting complet de Marvel Cosmic Invasion comprend donc :

Captain America

Wolverine

Spider-Man

Storm

Phyla-Vell

Venom

Nova

She-Hulk

Rocket Racoon

Black Panther

Beta Ray Bill

Cosmic Ghost Rider

Silver Surfer

Iron Man

Phénix

La bande-annonce semble aussi faire le point sur les divers boss que l’on va rencontrer. On reconnait alors MODOK, Sauron, Taskmaster, ainsi que Galactus, en plus d’Annihilus. Du beau monde que l’on se fera un plaisir de tabasser, que ce soit en solo ou à deux puisque le jeu intègre de la coopération.