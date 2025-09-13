Le tout nouveau Mario Tennis Fever s’ouvre déjà aux précommandes avec une promo, voici où le trouver au prix le plus bas

Où précommander Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2 au prix le plus bas ?

Au lancement des précommandes, Leclerc se classe parmi les sites les moins chers pour précommander Mario Tennis Fever, avec un prix déjà bas à 59,90 €. Les autres commerçants appliquant le prix éditeur sur ce produit, il vous faudra donc vous tourner vers cette première enseigne si vous ne pouvez pas attendre pour précommander.

Au rayon des nouveautés de cet opus, on retrouvera donc ces Raquettes frénétiques présentes au nombre de 30 environ et aux effets étonnants, mais également une quarantaine de personnages permettant de jouer dans différents modes : le multijoueur en ligne, une tour des épreuves, un mode de jeux spéciaux, un mode dynamique pour jouer au Joy-Con, mais aussi un mode aventure brièvement présenté.

Mario Tennis Fever est prévu pour sortir le 12 février 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.