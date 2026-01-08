Mario Tennis Fever revient sur le court avec une grosse présentation de gameplay

Sortez votre plus belle raquette

L’une des grandes particularités de ce Mario Tennis Fever tourne autour des « Raquettes frénétiques », des raquettes spéciales qui ajoutent des effets uniques à vos coups, que ce soit d’enflammer le terrain, de le geler, ou bien d’invoquer un ennemi sur le côté de votre adversaire. Certaines attaques pourront même réduire vos points de vie, ce qui vous mettra hors-jeu durant un temps. De quoi ajouter une couche supplémentaire de gameplay, d’autant plus que 30 raquettes de ce type seront disponibles à la sortie du jeu.

Et rassurez-vous, si vous souhaitez profiter de l’expérience classique d’un Mario Tennis sans ces raquettes qui changent tout, vous pourrez tout à fait participer à des matchs avec des raquettes standards. De nouveaux personnages jouables sont aussi confirmés ici, avec :

Goomba

Carottin

Bébé Waluigi

Et ce pour un total de 38 personnages, soit le plus grand casting de la série. Pour ce qui est des modes de jeu, on a maintenant la confirmation que l’on retrouvera les modes suivants :

Aventure : Un mode « Histoire » où l’on suit bébé Mario

: Un mode « Histoire » où l’on suit bébé Mario Tournoi : Un mode classique avec un seul vainqueur à la fin

: Un mode classique avec un seul vainqueur à la fin Tour des épreuves : Accomplissez une série de défis avec des règles spéciales

: Accomplissez une série de défis avec des règles spéciales Défis anneaux : Vous devrez viser les anneaux au-dessus des filets pour marquer des points

: Vous devrez viser les anneaux au-dessus des filets pour marquer des points Tennis forestier : Visez les plantes Piranha pour agrandir le terrain

: Visez les plantes Piranha pour agrandir le terrain Tennis-flipper : Une partie avec des obstacles qui font rebondir la balle partout

: Une partie avec des obstacles qui font rebondir la balle partout Usine à raquettes : Utilisez les Raquettes frénétiques qui apparaissent au fil du match pour prendre le dessus

: Utilisez les Raquettes frénétiques qui apparaissent au fil du match pour prendre le dessus Tennis des prodiges : Un match avec de nombreuses règles inattendues et surprenantes

Du multijoueur local à 4 est prévu (et en ligne), tandis que le GameShare permet de profiter du titre sur plusieurs consoles reliées entre elles avec un seul exemplaire du jeu (même sur la première Switch).

Mario Tennis Fever sortira le 12 février en exclusivité sur Nintendo Switch 2.