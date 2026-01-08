Mario Tennis Fever revient sur le court avec une grosse présentation de gameplay
Rédigé par Jordan
L’année 2026 sur Switch 2 est encore un peu floue aujourd’hui et on s’attend maintenant à ce que Nintendo publie son habituel Nintendo Direct de février pour faire le point sur tout ce qui nous attend. On sait cependant que ce premier trimestre sera marqué par la sortie de Mario Tennis Fever, qui se présente comme le jeu Mario Tennis le plus ambitieux de la saga. C’est justement ce que le constructeur cherche aujourd’hui à nous montrer dans une nouvelle vidéo de présentation.
Sortez votre plus belle raquette
L’une des grandes particularités de ce Mario Tennis Fever tourne autour des « Raquettes frénétiques », des raquettes spéciales qui ajoutent des effets uniques à vos coups, que ce soit d’enflammer le terrain, de le geler, ou bien d’invoquer un ennemi sur le côté de votre adversaire. Certaines attaques pourront même réduire vos points de vie, ce qui vous mettra hors-jeu durant un temps. De quoi ajouter une couche supplémentaire de gameplay, d’autant plus que 30 raquettes de ce type seront disponibles à la sortie du jeu.
Et rassurez-vous, si vous souhaitez profiter de l’expérience classique d’un Mario Tennis sans ces raquettes qui changent tout, vous pourrez tout à fait participer à des matchs avec des raquettes standards. De nouveaux personnages jouables sont aussi confirmés ici, avec :
- Goomba
- Carottin
- Bébé Waluigi
Et ce pour un total de 38 personnages, soit le plus grand casting de la série. Pour ce qui est des modes de jeu, on a maintenant la confirmation que l’on retrouvera les modes suivants :
- Aventure : Un mode « Histoire » où l’on suit bébé Mario
- Tournoi : Un mode classique avec un seul vainqueur à la fin
- Tour des épreuves : Accomplissez une série de défis avec des règles spéciales
- Défis anneaux : Vous devrez viser les anneaux au-dessus des filets pour marquer des points
- Tennis forestier : Visez les plantes Piranha pour agrandir le terrain
- Tennis-flipper : Une partie avec des obstacles qui font rebondir la balle partout
- Usine à raquettes : Utilisez les Raquettes frénétiques qui apparaissent au fil du match pour prendre le dessus
- Tennis des prodiges : Un match avec de nombreuses règles inattendues et surprenantes
Du multijoueur local à 4 est prévu (et en ligne), tandis que le GameShare permet de profiter du titre sur plusieurs consoles reliées entre elles avec un seul exemplaire du jeu (même sur la première Switch).
Mario Tennis Fever sortira le 12 février en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Date de sortie : 12/02/2026