Mario Tennis Fever : on y a joué, une première prise en main prometteuse sur Nintendo Switch 2 ?

Une formule accessible et efficace

Je vous avoue que, de mon côté, cela faisait un moment que je n’avais pas mis la main sur un Mario Tennis. C’est dans ce genre de situation que l’on mesure pleinement le savoir-faire de Nintendo en matière d’accessibilité, puisqu’il nous a suffi d’un tutoriel de quelques minutes à peine, en compagnie de Luigi, pour comprendre rapidement les bases du gameplay. Nous nous sommes ensuite lancés dans un premier match en un contre un face à un confrère italien.

Nul besoin d’être un expert en tennis, le jeu privilégie une approche arcade et accueillante, dans l’esprit d’un Mario Kart ou d’un Super Mario Party, où le plaisir partagé prime sur la technicité pure. Cela ne signifie pas pour autant que le titre manque de profondeur, puisqu’il conserve évidemment les fondamentaux de ce sport. Les réflexes et la capacité à anticiper le prochain coup de l’adversaire sont régulièrement mis à rude épreuve, d’autant qu’il est possible de renvoyer la balle de différentes manières (frappe directe, lob, lifté, etc.).

En revanche, les matchs standards adoptent un format volontairement simplifié. Ici, pas de jeux ni de sets. L’objectif consiste à atteindre un certain nombre de points. Ce choix permet de conserver un rythme de match dynamique et d’offrir un plaisir de jeu immédiat. Nous avons ensuite pris part à des rencontres en deux contre deux. Ce mode apporte une intensité accrue et un défi plus important en matière de lecture du jeu, puisqu’il faut surveiller à la fois la position des deux adversaires et celle de son coéquipier, afin d’éviter de se gêner ou de partir sur la même balle au risque de concéder un point inutilement.

Du côté du casting, on retrouve les personnages emblématiques de la franchise, accompagnés de quelques nouveaux venus inédits : Goomba, Carottin et Bébé Waluigi. Au total, ce sont 38 personnages qui composent un roster particulièrement solide, chacun disposant de statistiques variées, avec ses forces et ses faiblesses (vitesse, puissance, contrôle, etc.).

Raquettes League

La grande nouveauté de Mario Tennis Fever réside dans ses « raquettes frénétiques ». Une trentaine sont disponibles, chacune disposant d’un pouvoir spécifique. En renvoyant suffisamment de balles, une jauge se remplit et permet, une fois activée, de déclencher une « frappe frénétique » capable de bouleverser le cours du match. Son utilisation ne garantit toutefois pas de marquer le point, puisqu’une frappe frénétique peut être contrée par une autre.

Nous avons pu en tester quelques-unes, et elles proposent effectivement des effets variés. Certaines facilitent les déplacements, à l’image de la raquette turbo, tandis que d’autres envahissent le terrain adverse de glace ou de feu afin de perturber ou ralentir l’opposant. Cela reste à confirmer lors du test final, mais cette diversité d’approches apporte une réelle profondeur au gameplay et renforce considérablement la rejouabilité, que ce soit en simple ou en double.

L’autre ajout marquant concerne les matchs spéciaux. Lors de cette session, nous avons uniquement pu essayer celui inspiré de Super Mario Bros. Wonder. Ces matchs débutent de manière classique, puis basculent littéralement lors de l’activation d’une Graine Prodige. À partir de là, les règles changent. Nous avons eu l’occasion de relancer plusieurs fois ce match spécial, ce qui nous a permis d’observer différents effets. Dans l’une des configurations, il fallait viser précisément des fleurs tout en évitant des plantes Piranha. Une autre remplissait le terrain de balles rebondissantes, l’objectif étant de frapper celle qui brillait afin de marquer un point.

Reste à voir ce que proposeront les autres matchs spéciaux, mais celui-ci donne déjà un bon aperçu de la capacité de Mario Tennis Fever à casser la routine. Pour le reste, il faudra également attendre notre test pour savoir ce que nous réserve précisément le mode aventure. Visuellement, le titre s’inscrit dans les standards de la série. Même si l’on ressent moins le gain de puissance de la Switch 2 par rapport à la génération précédente, les couleurs sont chatoyantes et les effets des raquettes frénétiques demeurent très agréables à l’œil.

Manette en main, Mario Tennis Fever laisse une impression globalement positive. Accessible sans être simpliste, plus généreux en contenu et en idées que son prédécesseur, il semble avoir trouvé le bon équilibre entre fun immédiat et profondeur de jeu, notamment grâce aux raquettes frénétiques et aux matchs spéciaux capables de renouveler les sensations. Il est évident que le jeu prend toute sa dimension en multijoueur, mais la partie solo semble bien partie pour être bien garnie. Reste désormais à vérifier, sur la durée, si l’ensemble tient ses promesses en matière de variété et d’équilibrage.