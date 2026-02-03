Mario Tennis Fever : on y a joué, une première prise en main prometteuse sur Nintendo Switch 2 ?

Attendu pour le 12 février sur Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever entend remettre la petite balle jaune au centre du jeu multijoueur made in Nintendo. En 2018, Mario Tennis Aces avait proposé un opus convainquant dans l’ensemble, mais sans atteindre des sommets. Nintendo compte bien relever le niveau avec des bases solides et suffisamment de nouveautés pour renouveler la formule. Lors d’un évènement presse organisé chez Nintendo Europe, nous avons pu jouer au titre durant plus d’une trentaine de minutes. L’occasion pour nous de vous fournir nos premières impressions.

Jaquette de Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
switch 2

Date de sortie : 12/02/2026

