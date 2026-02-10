Test Mario Tennis Fever – Le roi du Tennis, c’est toujours Mario huit ans après

7.5

Jaquette de Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
switch 2

Date de sortie : 12/02/2026

  • Gameplay accessible, technique et profond
  • Un bon équilibrage dans l'ensemble
  • Techniquement plus joli et coloré
  • Les modes en ligne, attrayant
  • Les raquettes frénétiques aux habileté spéciales
  • Les statistiques de chaque personnage
  • Des nouveautés intéressantes sur les autres modes
  • Un contenu bien fourni
  • Un mode Aventure un peu décevant sur certains aspects
  • Les combats de boss et mini-jeux anecdotiques
  • Quelques cafouillages dans les matchs
  • De rares imprécisions dans le gameplay
  • L'absence de certaines mécaniques de jeu de Mario Tennis Aces
  • Le nouveau système de frappe frénétique, mal amené
7.5

Sans révolutionner la formule, Mario Tennis Fever est un bon Mario Tennis pour la Switch 2. En conservant les fondations de son prédécesseur tout en proposant un opus encore plus arcade mais profond et fun pour contenter tout le monde, le titre s’impose comme un bon jeu de tennis dans l’univers de Mario. Alors certes, il y a quelques couacs dans le gameplay et un peu moins de mécaniques de jeu que sur Mario Tennis Aces, mais il faut bien avouer qu’avec son contenu bien fourni et un bon équilibrage dans l’ensemble, il n’y a pas vraiment de quoi s’ennuyer. Même si son mode Aventure est en dessous du précédent Mario Tennis, il est évident que cet opus devrait plaire à tout le monde pour son côté spectaculaire dans les matchs, et surtout l’ajout des raquettes frénétiques qui apportent un vrai plus dans le gameplay.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

