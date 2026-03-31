Mario Kart World se met à jour avec une version 1.6 avec de l’équilibrage et un nouveau mode

Le Boomerang dans le viseur

La mise à jour 1.6 de Mario Kart World a surtout la particularité d’ajouter un nouveau mode de jeu avec le Bob-omb Blast (Bataille de Bob-omb), qui consiste à lancer des bombes (vous pouvez ici en stocker dix au total) sur tous les autres adversaires pour gagner la partie. Un mode déjà connu des habitués de Mario Kart, qui fait donc ici son grand retour via cette mise à jour gratuite.

Cette dernière n’apporte pas que cela puisqu’elle permet également de s’attaquer à l’équilibrage du jeu, notamment en prenant à bras le corps du Boomerang. Celui-ci sera désormais moins efficace avec une portée réduite et un nombre de lancers lui aussi revu à la baisse. La Bill Ball a droit au traitement inverse en devenant plus rapide sur certains tracés, tout en vous permettant de mieux retomber sur vos pattes en utilisant des raccourcis lorsque son utilisation se termine. Autre bonne nouvelle, la fenêtre d’invincibilité est désormais rallongée après avoir heurté quelque chose, même si cela varie en fonction du poids du véhicule (les plus lourds seront invincibles plus longtemps).

Le patch note complet de cette version 1.6 de Mario Kart World est à consulter sur le site officiel de Nintendo.