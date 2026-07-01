Mario Kart World propose enfin des nouveaux tracés pour son mode Survie, et en promet davantage à l’avenir

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Toujours pas l’ombre d’un DLC à l’horizon pour Mario Kart World, même si celui-ci a déjà soufflé sa première bougie. Le temps commence donc à être un peu long, surtout à la vue du potentiel de cet épisode qui peut facilement proposer des tracés un peu différents en quelques réglages. Nintendo semble l’avoir enfin compris, et ajoute deux tracés pour le mode Survie via la mise à jour 1.70.

Mario Kart World // Source : Nintendo

D’autres circuits du genre arrivent

Il était temps que Nintendo se rende compte qu’ajouter des tracés différents pour le mode Survie de Mario Kart World reste relativement simple, tout en faisant plaisir aux personnes qui trouvent que ce mode met en avant toujours les mêmes parcours. Avec la mise à jour 1.70, on en découvre deux nouveaux. Le premier va du Château de Bowser au Galion de Wario, tandis que le second va de la Cité Fleur-de-sel au Mont Tchou Tchou.

Deux tracés inédits qui changeront donc peut-être un peu les habitudes, même si le public en attend un peu plus. C’est pourquoi Nintendo promet que d’autres circuits du genre arriveront dans le futur, sans dire quand ni combien.

En plus de cet ajout, cette mise à jour propose aussi des stickers à placer sur vos plus beaux clichés pris avec le mode Photo du jeu. Des stickers que vous pouvez vous amuser à placer avec le mode souris des Joy-Con, si vous souhaitez un peu plus de précision.

On attend maintenant de voir si Nintendo proposera un DLC en bonne et due forme pour Mario Kart World à l’avenir, avec de vrais nouveaux circuits.

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Jaquette de Mario Kart World
Mario Kart World
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Date de sortie : 05/06/2025

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