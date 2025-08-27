Amazon se met au MOBA avec March of Giants, un nouveau free-to-play prévu sur PC

Plusieurs tests arrivent

March of Giants est présenté comme un MOBA de guerre en 4 vs 4 où l’on incarne des commandants militaires chargés de mener leurs troupes vers la victoire, via des plans d’attaque et des stratégies bien rodées.

Xavier Marquis, directeur créatif chez Amazon Games Montréal, déclare :

« March of Giants incarne notre vision qui consiste à transposer l’ampleur épique de la guerre au genre MOBA. Nous voulions créer un jeu qui capture la profondeur stratégique des MOBA traditionnels tout en introduisant des mécanismes innovants permettant aux joueurs de commander des armées massives et de déployer des structures tactiques sur le champ de bataille. Ce projet est le fruit d’une passion qui anime notre équipe depuis des années, et nous sommes ravis de pouvoir enfin le partager avec les joueurs. »

Le jeu sera bientôt accessible via une alpha fermée… mais pas en France. Ce premier test, qui aura lieu du 2 au 10 septembre prochain, sera uniquement réservé à l’Amérique du Nord, mais d’autres tests sont d’ores et déjà prévus, avec d’autres régions du monde qui viendront s’ajouter.

March of Giants est attendu sur PC via Steam. Un site officiel a ouvert ses portes.