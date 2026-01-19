Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive

Toutes les éditions de Marathon

Marathon aura donc droit à plusieurs éditions en plus de celle de base, qui sera vendue au prix de 39,99 €. Une position tarifaire à la mode, qui montre que Bungie a bien vu ce qu’il s’est passé avec Helldivers 2 et ARC Raiders, même si cela n’est évidemment pas suffisant pour se dire que le jeu sera un succès. En plus de l’édition de base, une édition collector assez massive est également à noter, qui demandera quant à elle d’être prêt à sortir un gros chèque pour se la procurer. Notez d’ailleurs qu’elle ne sera disponible que sur le site officiel de Bungie.

Voici la liste des différentes éditions de Marathon :

Édition Standard (39,99 €)

Le jeu de base

Les bonus de précommande : ÉTAPE ZÉRO 004 style Arme de poing tactique CR Talisman d’arme ÉTAPE ZÉRO RC Sticker d’arme ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE Arrière-plan LIGNE D’APOGÉE Emblème LIGNE D’APOGÉE



Sachez également qu’en liant votre compte Bungie.net, vous recevrez les récompenses suivantes dans Destiny 2 :

Coque de type Écho UESC de Spectre exotique

Vaisseau exotique Rover UESC

Passereau exotique Sprinter UESC

Édition Deluxe (59,99€)

Le contenu de l’édition Standard

Coupon : Passe de récompenses premium

200 jetons de SOIE servant à déverrouiller les récompenses du Passe de récompenses

Objets cosmétiques pour arme : DÉGRADATION DE MINUIT style Fusil à pompe Misriah 2442 DÉGRADATION DE MINUIT style FA Excessif

Objets cosmétiques pour cadre de Coureur : DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Vandale DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Destructeur DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Assassin DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Voleur



Édition Collector (236,99 €)

Le contenu de l’édition Deluxe

Figurine de cadre de type Voleur à l’échelle 1/6 avec lumières LED

WEAVEworm miniature de collection

Patch brodé thermocollant

Six cartes postales avec illustrations

Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire

Boîte-présentoir avec illustrations de l’environnement

Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct : Emblème ÉTAPE ZÉRO Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO



Une manette DualSense et un casque pour Marathon

De plus, des accessoires PlayStation aux couleurs de Marathon sont également prévus. Une manette DualSense blanche verra le jour au prix de 84,99 € et sera ornée de quelques éléments graphiques rappelant l’esthétique du jeu, tout comme un casque Pulse Elite dans le même style qui sera lui aussi proposé à la vente.

Les précommandes pour ces accessoires ouvriront dès le 29 janvier, et si la manette sera accessible chez plusieurs revendeurs, le casque serait quant à lui limité au site PlayStation Direct et au territoire des États-Unis.

Marathon est prévu pour le 5 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.