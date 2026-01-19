Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive
Ça y est, la date de sortie de Marathon est désormais fixée. Enfin, ça, c’est si un nouveau report n’est pas en vue, mais Bungie semble assez confiant aujourd’hui suite à toutes les modifications apportées à son jeu depuis le report de celui-ci. C’est pourquoi Sony peut aujourd’hui lancer les précommandes du titre, avec plusieurs éditions à la clé et quelques accessoires très stylisés.
Toutes les éditions de Marathon
Marathon aura donc droit à plusieurs éditions en plus de celle de base, qui sera vendue au prix de 39,99 €. Une position tarifaire à la mode, qui montre que Bungie a bien vu ce qu’il s’est passé avec Helldivers 2 et ARC Raiders, même si cela n’est évidemment pas suffisant pour se dire que le jeu sera un succès. En plus de l’édition de base, une édition collector assez massive est également à noter, qui demandera quant à elle d’être prêt à sortir un gros chèque pour se la procurer. Notez d’ailleurs qu’elle ne sera disponible que sur le site officiel de Bungie.
Voici la liste des différentes éditions de Marathon :
Édition Standard (39,99 €)
- Le jeu de base
- Les bonus de précommande :
- ÉTAPE ZÉRO 004 style Arme de poing tactique CR
- Talisman d’arme ÉTAPE ZÉRO RC
- Sticker d’arme ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE
- Arrière-plan LIGNE D’APOGÉE
- Emblème LIGNE D’APOGÉE
Sachez également qu’en liant votre compte Bungie.net, vous recevrez les récompenses suivantes dans Destiny 2 :
- Coque de type Écho UESC de Spectre exotique
- Vaisseau exotique Rover UESC
- Passereau exotique Sprinter UESC
Édition Deluxe (59,99€)
- Le contenu de l’édition Standard
- Coupon : Passe de récompenses premium
- 200 jetons de SOIE servant à déverrouiller les récompenses du Passe de récompenses
- Objets cosmétiques pour arme :
- DÉGRADATION DE MINUIT style Fusil à pompe Misriah 2442
- DÉGRADATION DE MINUIT style FA Excessif
- Objets cosmétiques pour cadre de Coureur :
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Vandale
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Destructeur
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Assassin
- DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Voleur
Édition Collector (236,99 €)
- Le contenu de l’édition Deluxe
- Figurine de cadre de type Voleur à l’échelle 1/6 avec lumières LED
- WEAVEworm miniature de collection
- Patch brodé thermocollant
- Six cartes postales avec illustrations
- Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire
- Boîte-présentoir avec illustrations de l’environnement
- Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct :
- Emblème ÉTAPE ZÉRO
- Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO
Une manette DualSense et un casque pour Marathon
De plus, des accessoires PlayStation aux couleurs de Marathon sont également prévus. Une manette DualSense blanche verra le jour au prix de 84,99 € et sera ornée de quelques éléments graphiques rappelant l’esthétique du jeu, tout comme un casque Pulse Elite dans le même style qui sera lui aussi proposé à la vente.
Les précommandes pour ces accessoires ouvriront dès le 29 janvier, et si la manette sera accessible chez plusieurs revendeurs, le casque serait quant à lui limité au site PlayStation Direct et au territoire des États-Unis.
Marathon est prévu pour le 5 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
