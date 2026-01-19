La date de sortie de Marathon serait déjà connue grâce à une fuite sur le Xbox Store

Toujours calé au mois de mars

La date de sortie de Marathon fait aujourd’hui l’objet d’une fuite causée par le Xbox Store. C’est via Reddit que celle-ci a été relayée, avec un teaser filmé qui était apparu brièvement sur la boutique en ligne et qui nous montre que Marathon est censé sortir le 5 mars 2026. Si cela doit encore être confirmé par Sony et Bungie, tout porte à croire que cette date est bien réelle compte tenu de la vidéo qui a été diffusée.

Rien d’étonnant à cela puisque Bungie a confirmé qu’il doit sortir son jeu durant le mois de mars, mais une confirmation ne ferait pas de mal étant donné que le public pouvait aussi s’attendre à un report, étant donné que sa sortie avait été repoussée une première fois. On attend maintenant de voir ce qu’il en est, et en attendant, la dernière vidéo en date du studio nous donnait bien plus d’informations sur la refonte effectuée auprès des divers builds de Coureur que l’on pourra découvrir au lancement, avec de nouvelles images de gameplay à la clé.

Marathon est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.