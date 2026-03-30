Marathon : Bungie promet d’apporter le support dont le jeu a besoin, et sur le long terme

Bungie vise loin

Aucun véritable chiffre de ventes n’est actuellement connu pour Marathon en dehors des 1,2 million rapportés par l’institut Alinea Analytics (dont les estimations visent parfois juste, mais restent imprécises), laissant ainsi penser que le jeu de Bungie est encore loin du succès commercial. Maintenant, le plus important, c’est de ne pas perdre tout ce beau monde et de s’assurer que le public du jeu lui soit fidèle. C’est pourquoi le support du titre doit être exemplaire, et avoir une vision à long terme. C’est en tout cas l’engagement que prend Bungie à travers un nouvel article posté sur le site de Marathon.

Après avoir détaillé les récentes améliorations de la version PC concernant la résolution d’image ou encore le framerate, le studio revient sur sa volonté d’offrir à Marathon un long suivi :

« Si nous ne sommes pas encore prêts à donner de détails, nous avons déjà identifié des améliorations mineures que nous pourrons déployer prochainement, notamment pour optimiser les performances du CPU. Nous prévoyons également des modifications à plus long terme qui amélioreront encore davantage ces performances. Notre objectif est de déployer les améliorations au fur et à mesure, plutôt que d’attendre de toutes les publier en même temps (même si cela risque de les rendre moins visibles !). Même si nous sommes très fiers du travail accompli sur l’aspect général du jeu sur le ressenti depuis l’Alpha, nous voyons sur le long terme avec Marathon. Nous avons hâte de proposer des améliorations sur tous les aspects du jeu pendant de nombreuses années. Merci de nous accompagner dans cette aventure ! »

Une promesse qui, on le sait, peut facilement être rompue si le public ne suit pas et si la fréquentation du jeu baisse dans les semaines à venir. Marathon est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.