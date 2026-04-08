Marathon : Bungie s’exprime sur le cas des tricheurs et sur les mesures qui seront mises en place

Un chat vocal bientôt mieux modéré

Bungie s’est exprimé à propos de la triche dans Marathon dans un long tweet revenant sur les précautions déjà mises en place, et celles à venir. Le studio précise avoir une « tolérance zéro » pour les tricheurs, mais aussi pour les harceleurs et les personnes toxiques faisant partie de la communauté de Marathon :

« Nous avons une politique de tolérance zéro envers la triche. Nous bannissons activement les tricheurs confirmés et élargissons nos méthodes de télémétrie et de détection pour mieux attraper lesdits tricheurs. Une partie de ce travail est déjà en ligne, et d’autres améliorations seront déployées au cours des prochaines semaines. L’anti-triche demande un cycle continu de surveillance, d’amélioration et de réponse. C’est un domaine dans lequel nous continuerons d’investir pour protéger l’intégrité de vos parties. »

Bungie dit aussi vouloir prendre des mesures à propos du « stream sniping », un phénomène qui décrit les personnes essayant volontairement de s’attaquer à des streamers en jeu pour ruiner leur partie. Le studio veut aussi intégrer de meilleurs outils de modération pour le chat vocal. En attendant, si vous constatez des débordements, vous pouvez les rapporter sur le site prévu à cet effet.

Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.