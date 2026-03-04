Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

0

Quelques jours après avoir organisé son ultime période de test avant son lancement officiel, Marathon a donné de ses nouvelles par l’intermédiaire d’un nouveau « blog post » publié hier par Bungie. Dans celui-ci, le studio américain s’attarde notamment sur le système de saisons et dévoile une première feuille de route du futur contenu et des prochaines fonctionnalités de son FPS multijoueur PvPvE de science-fiction axé extraction shooter qui nous plongera au cœur des secrets et dangers de la colonie dévastée de Tau Ceti IV.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Marathon
Marathon
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 05/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

La première bêta de Horizon Hunters Gathering aura lieu du 27 février au 1er mars, en même temps que Marathon

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : La première bêta de Horizon Hunters Gathering aura lieu du 27 février au 1er mars, en même temps que Marathon

Marathon sera jouable avant sa sortie grâce à une dernière période d’essai

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon sera jouable avant sa sortie grâce à une dernière période d’essai

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon : Voici le détail des différentes éditions, avec un collector et une manette exclusive
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur
Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois
Image d\'illustration pour l\'article : Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois
L’administration Trump réfléchirait à forcer Tencent à retirer ses investissements dans des grands groupes gaming
Image d\'illustration pour l\'article : L’administration Trump réfléchirait à forcer Tencent à retirer ses investissements dans des grands groupes gaming
Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train
Image d\'illustration pour l\'article : Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train
Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus
Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
pc
ps5
switch
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud
Image d\'illustration pour l\'article : God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud
Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur
Le film Sonic 4 débute son tournage et vise toujours une sortie dans un an
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Sonic 4 débute son tournage et vise toujours une sortie dans un an
Capcom va reparler de Pragmata et d’autres jeux dans son Capcom Spotlight du 5 mars
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Capcom va reparler de Pragmata et d’autres jeux dans son Capcom Spotlight du 5 mars
Starters Pokémon Vents et Vagues : Présentation de Broussatif, Caloulou et Ogéko
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Starters Pokémon Vents et Vagues : Présentation de Broussatif, Caloulou et Ogéko
PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2026