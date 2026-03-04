Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur

Déjà deux saisons d’environ trois mois chacune au programme

Les développeurs expliquent que chaque saison durera environ trois mois. Outre nous mettre au défi de remplir de nombreux contrats afin d’acquérir les récompenses les plus rares, en tentant d’atteindre le biome de l’Archive Cryo et le mode Classé réservé aux joueurs et joueuses de haut niveau, elle introduira divers ajouts qui viendront modifier notre progression, notre façon de jouer, et la manière dont l’univers évoluera autour de nous. Mécaniques de jeu, équipement, cadres de Coureur, zones, événements… le contenu inédit à venir sera à priori accessible sans surcoût pour tout le monde et sans avoir à passer par l’achat d’extensions ou DLC.

Toutefois, quand une saison s’achèvera, notre progression sera entièrement réinitialisée. Enfin, presque, puisque nous conserverons tout de même la liste des exploits que nous avons réalisés, nos objets cosmétiques, nos titres, certaines récompenses spécifiques, notre avancée dans les contrats intermédiaires, ainsi que les informations sur l’histoire et le lore répertoriées dans notre Codex. Toujours dans son « blog post », Bungie indique ce choix de faire « table rase » tous les trois mois est né de la volonté à nous garder constamment sous pression, tout en renouvelant l’expérience et la boucle de gameplay au maximum.

Concernant la Saison 1, qui est sobrement intitulée « La mort est le premier pas », elle nous donnera accès à six factions différentes et les contrats qui leurs sont associés, six types de cadres de Coureur, 28 armes à améliorer et personnaliser, ou encore plusieurs zones. Précisions importantes sur ces dernières, celle de l’Avant-poste ne pourra être déverrouillée qu’à partir du lendemain de la sortie du titre, le 6 mars donc, l’Archive Cryo lorsque « la voie vers l’orbite » sera débloquée par la communauté (niveau 12 de Coureur nécessaire pour cela), et le mode Classé ne sera disponible qu’à partir de la seconde moitié du mois de mars.

Quant à la Saison 2 qui est déjà en préparation, elle se nommera « Nightfall » et promet d’intégrer, entre autres, une version nocturne de la carte du Marécage trouble et « le Berceau », un système inédit « conçu pour que nous ayons un meilleur contrôle sur les forces et faiblesses statistiques de notre cadre de Coureur. » Le studio américain misant très gros sur cette production, il affirme également que « d’ici un an, le jeu et son monde devraient être significativement différents de sa version actuelle. » Reste maintenant à savoir si le succès sera suffisamment au rendez-vous pour pouvoir le constater par nous-mêmes.

Rendez-vous le 5 mars à 19h, soit dès demain, pour découvrir la version 1.0 de Marathon sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.