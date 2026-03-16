Test Marathon – Bungie nous fait un semi-marathon

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Jaquette de Marathon
Marathon
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 05/03/2026

  • Beau visuellement
  • Une DA atypique et soignée
  • Le feeling des armes
  • Le système des classes
  • Un goût de reviens-y
  • Un menu laborieux
  • Une lenteur dans le gameplay
  • Des environnements pauvres
  • Le reset saisonnier discutable
7

Marathon est un jeu qui nous laisse globalement avec un sentiment en demi-teinte, mêlant des sensations d’armes plus que réussies sous de jolis graphismes à des environnements pauvres et une certaine lenteur dans son gameplay. Cependant, on souligne le choix assumé de la direction artistique par le studio, qui plaira ou non. Malheureusement, les menus sont laborieux à parcourir, surtout à la manette. On espère que le jeu saura maintenir une communauté stable et accueillir continuellement de nouveaux coureurs avec des mises à jour régulières. Il ne reste également plus qu’à voir si le choix de réinitialiser l’entièreté du personnage tous les trois mois portera préjudice ou non.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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