Marathon : Le directeur artistique du projet quitte Bungie quelques mois avant le lancement

Sa course se termine ici

Il n’est jamais très rassurant de voir des personnes occupant des postes importants quitter le navire avant le lancement d’un jeu, surtout pour un Marathon qui a besoin de toute l’aide possible pour assurer un bon lancement. Celui-ci se fera finalement sans Joseph Cross, directeur artistique au sein du projet, qui annonce lui-même son départ sans pour autant en expliquer les raisons :

« Je suis extrêmement fier de l’univers visuel que nous avons créé pour Marathon. Obtenir un tel soutien pour un projet un peu différent est rare, et l’équipe artistique de Bungie est la meilleure du secteur. Je prendrai plaisir à jouer à ce jeu en tant que fan, comme vous tous. Un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce projet. »

Si, dans un sens, on pourrait penser que le travail d’un directeur artistique est déjà bouclé à trois mois du lancement, c’est un peu moins vrai pour un jeu-service. Et ce départ est forcément à mettre en lien avec les affaires de plagiats survenues il y a quelques mois autour du jeu, lorsque l’artiste Antireal a pu constater que certaines de ses créations avaient été réutilisées sans son accord dans le jeu. L’affaire a été réglée à l’amiable depuis, mais le département artistique de Marathon a pris un sacré coup. On ne s’étonnera donc pas de voir Joseph Cross plier bagage après tout cela, même si c’est une sacrée perte pour Bungie.

Marathon est prévu pour le mois de mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.