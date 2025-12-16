Marathon sortira en mars et à 40 €, Bungie dévoile de nouveaux détails sur son prochain jeu

Quand sortira Marathon ?

Bungie a dévoilé un tas de nouvelles informations concernant Marathon, à commencer par sa période de sortie. On savait via Sony que le jeu était toujours prévu pour le premier trimestre 2026, avec une sortie avant le 31 mars. Bungie réduit encore cette fourchette en précisant aujourd’hui que Marathon sera disponible dans le courant du mois de mars.

Et puisque le studio veut faire en sorte d’être un peu plus transparent, le modèle économique du jeu a lui aussi été évoqué. Marathon sera donc lancé au prix de 39,99 €, un prix que Sony espère être juste et synonyme de succès en émulant ARC Raiders et Helldivers 2.

Pas de free-to-play au programme donc, même si l’on retrouvera évidemment des Season Pass, mais là encore, Bungie est à l’écoute et prévient que ces Pass ne vont pas expirer dans le temps et seront toujours accessibles même des années plus tard (si le jeu survit). Pas de FOMO donc. De plus, il est précisé que le pay-to-win n’est pas dans les plans, ce qui indique certainement que les microtransactions seront sans doute uniquement cosmétiques.

Quels sont les changements depuis la dernière alpha ?

Le studio a publié une longue vidéo de plus de 20 minutes qui revient également sur les changements dans le gameplay de cet extraction-shooter. Les plus importants seront d’abord la possibilité de jouer en solo et non plus obligatoirement en escouade. Cela pourra notamment passer par ROOK, un personnage spécial qui pourra être joué lorsqu’une partie a déjà démarré, vous laissant récupérer rapidement du loot sans trop prendre de risques.

On retrouvera un chat de proximité qui a été plutôt demandé, tandis que l’univers du jeu a lui aussi été retravaillé pour être plus sombre, avec davantage de narration environnementale. Cela passera aussi par les corps des runners décédés que vous verrez se décomposer au fil du temps. Les factions prennent plus d’importance, avec leurs propres missions très spécifiques à chacune. Certaines vous demanderont plutôt de récupérer des armes spéciales, tandis que d’autres prôneront la mort de vos adversaires. Remplir des objectifs pour elles vous permettra d’obtenir des récompenses uniques.

Au lancement, trois zones à la surface seront proposées (Perimeter, Dire Marsh et Outpost) tandis qu’une zone endgame (Cryo Archive) sera disponible. De nouvelles manières de personnaliser votre arsenal seront au rendez-vous, tout comme des archétypes de runners pour mieux coller à votre style de jeu. Bref, des tas d’améliorations qui ne seront sans doute que bénéfiques pour le jeu, même si le chemin est encore long.

Marathon est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.