Jurassic Park Survival est toujours vivant, et réapparait avec une vidéo sur les coulisses du projet

Un jeu qui veut rendre un parfait hommage au premier film

Cependant, ne vous attendez pas à une date de sortie ou à beaucoup de gameplay pour Jurassic Park Survival. La vidéo de 6 minutes qui vient d’être mise en ligne nous permet juste de voir comment les équipes de Saber Interactive et celles d’Universal ont collaboré pour créer ce jeu de survie, qui prend place sur Isla Nublar juste un jour après les événements du tout premier film Jurassic Park.

On y jouera Maya Joshi (incarnée ici par l’actrice Payal Mistry), qui est une scientifique qui devra se débrouiller tant bien que mal face à la menace des dinosaures de l’île. Le jeu voudra donc être une véritable lettre d’amour au film qui a lancé cette saga mythique, avec des décors qui se doivent d’être identiques à ceux du film afin de ne pas trahir les fans. Les rares images de gameplay qui nous sont montrées ne proviennent que d’une version pré-alpha du jeu, et ne sont donc pas forcément représentative de ce que le rendu final nous offrira. Et c’est tout pour le moment, puisque le titre de Saber est loin d’être prêt.

Jurassic Park Survival n’a donc toujours pas de date en ligne de mire, mais on sait au moins qu’il sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.