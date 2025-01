En plus de Jurassic Park Survival et Jurassic World Evolution 3, un autre jeu Jurassic Park serait en préparation

Un autre projet mystérieux à long terme

Universal commence à multiplier les projets autour de Jurassic Park puisqu’un troisième jeu de la même ampleur que les deux autres cités précédemment serait en chemin. C’est du moins ce que des membres de ResetEra ont pointé du doigt en s’intéressant au profil LinkedIn de John Melchior, producteur exécutif chez Universal pour tout ce qui touche les jeux vidéos des licences possédées par le groupe, dont Jurassic Park.

Sur sa page, on peut voir que sont listés les différents jeux Jurassic Park/World avec la mention d’un autre titre inconnu qui n’est pas encore annoncé. Il devrait vraisemblablement s’agir d’un jeu à destination du PC et des consoles puisqu’il est cité dans la même section que Jurassic Park Survival et Jurassic World Evolution 3.

Impossible pour autant d’en savoir plus pour le moment jusqu’à ce qu’Universal officialise la chose, peut-être après nous en avoir dit un peu plus sur ces deux autres jeux dont la sortie n’est pas prévue pour tout de suite. Le jeu de survie n’a pas de créneau d’annoncé pour le moment tandis que le jeu de gestion n’arrivera pas avant 2026.