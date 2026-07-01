Malgré les annulations de projets chez Xbox, le jeu OD de Kojima serait à l’abri

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Le « reset » voulu par Xbox cause déjà beaucoup de dégâts au sein des Xbox Game Studios, mais ça ne s’arrête pas là. Microsoft réévalue tous ses partenariats en ce moment, la preuve avec l’abandon du support de Project Fantasy, prochain jeu d’IO Interactive. La sérénité ne doit pas forcément régner au sein des partenaires du groupe, et le chaos est total, au point que l’on se demande même si OD, prochain jeu de Kojima Productions, pourrait lui aussi être impacté malgré l’aura que peut avoir Hideo Kojima dans l’industrie.

OD, le prochain jeu de Kojima // Source : Kojima Productions

Au moins un projet sauf

Heureusement pour les personnes qui attendent de pied ferme le jeu d’horreur de Hideo Kojima, OD ne serait pas en danger malgré les remous chez Xbox. C’est du moins ce qu’affirme IGN, qui possède une source proche du dossier et qui précise que le jeu n’est pas impacté par la restructuration du constructeur. Suite à l’abandon de Project Fantasy, Microsoft a déclaré hier chez Bloomberg qu’il « réexamine ses investissements afin de se concentrer sur ses priorités absolues ». On imagine qu’un jeu signé par Hideo Kojima fait partie des priorités, si Xbox veut tenter de sauver le peu d’image qu’il lui reste.

Derrière cette bonne nouvelle pour OD, la question se pose maintenant pour les futurs partenariats de Xbox. Comment retrouver la confiance auprès des éditeurs et studios tiers lorsque tout peut changer du jour au lendemain de manière aussi brutale ? C’est la question que beaucoup se poseront à l’avenir, si tant est que Xbox soit ouvert à des partenariats du titre. En ce moment, on ne miserait pas beaucoup d’argent sur cette hypothèse.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

« C’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant » : Hideo Kojima tease fort sur OD, son prochain jeu d’horreur

pc xbox series
« C’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant » : Hideo Kojima tease fort sur OD, son prochain jeu d’horreur

Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC

pc ps5 xbox series
Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC

Quantic Dream promet que tout va bien autour de Star Wars Eclipse, malgré les derniers échos peu rassurants

Quantic Dream promet que tout va bien autour de Star Wars Eclipse, malgré les derniers échos peu rassurants

Sony annonce qu’il ne sortira plus aucun jeu physique sur disque sur PlayStation après janvier 2028

ps5
PlayStation
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La mise à jour 6.7 de Genshin Impact est disponible et nous envoie sur la Lune
pc ps5 xbox series ios android ps4
La mise à jour 6.7 de Genshin Impact est disponible et nous envoie sur la Lune
Slitherine acquiert les droits de la licence Blood Bowl auprès de Nacon, et veut continuer à travailler avec Cyanide
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Slitherine acquiert les droits de la licence Blood Bowl auprès de Nacon, et veut continuer à travailler avec Cyanide
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu
pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu
SEGA espère que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival vont se vendre à 5 millions d’exemplaires chacun
pc ps5 xbox series
SEGA espère que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival vont se vendre à 5 millions d’exemplaires chacun
Mario Kart World propose enfin des nouveaux tracés pour son mode Survie, et en promet davantage à l’avenir
switch 2
Mario Kart World propose enfin des nouveaux tracés pour son mode Survie, et en promet davantage à l’avenir
Marvel’s Blade : Selon The Verge, le jeu pourrait être annulé par Xbox et Arkane Lyon serait sous la menace d’une fermeture
pc xbox series
Marvel's Blade
IO Interactive (007 First Light) perd son partenaire sur Project Fantasy, c’est-à-dire Xbox, et annonce des licenciements
IO Interactive (007 First Light) perd son partenaire sur Project Fantasy, c’est-à-dire Xbox, et annonce des licenciements
Hasbro a demandé au co-designer de Baldur’s Gate 2 de travailler sur Baldur’s Gate 4, mais il a refusé
pc ps5 xbox series
Hasbro a demandé au co-designer de Baldur’s Gate 2 de travailler sur Baldur’s Gate 4, mais il a refusé
Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain
Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2026
Les sorties de juillet avec du Splatoon du Halo et du Assassin's Creed
Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août
pc ps5 xbox series switch 2
Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août
Turok: Origins montre les crocs en vidéo mais sans nous donner de date de sortie
pc ps5 xbox series switch 2
Turok: Origins montre les crocs en vidéo mais sans nous donner de date de sortie
Splatoon Raiders – On a joué à l’un des spin-off les plus ambitieux de Nintendo
switch 2
Splatoon Raiders – On a joué à l’un des spin-off les plus ambitieux de Nintendo
Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round
Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice en étant accusés d’avoir formé une entente pour manipuler la crise de la RAM
Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice en étant accusés d’avoir formé une entente pour manipuler la crise de la RAM
Undead Labs (State of Decay 3) serait également en danger chez Xbox, le syndicat CWA se mobilise avant les licenciements
Undead Labs (State of Decay 3) serait également en danger chez Xbox, le syndicat CWA se mobilise avant les licenciements
Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur
Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »
ps5
Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »
Quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le PDG de Supermassive Games démissionne
pc ps5 xbox series
directive 8020
La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting
pc ps5 xbox series switch 2
La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
pc ps5
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
xbox series
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
ps5 xbox series switch
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
pc ps5 xbox series
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira