Malgré les annulations de projets chez Xbox, le jeu OD de Kojima serait à l’abri

Au moins un projet sauf

Heureusement pour les personnes qui attendent de pied ferme le jeu d’horreur de Hideo Kojima, OD ne serait pas en danger malgré les remous chez Xbox. C’est du moins ce qu’affirme IGN, qui possède une source proche du dossier et qui précise que le jeu n’est pas impacté par la restructuration du constructeur. Suite à l’abandon de Project Fantasy, Microsoft a déclaré hier chez Bloomberg qu’il « réexamine ses investissements afin de se concentrer sur ses priorités absolues ». On imagine qu’un jeu signé par Hideo Kojima fait partie des priorités, si Xbox veut tenter de sauver le peu d’image qu’il lui reste.

Derrière cette bonne nouvelle pour OD, la question se pose maintenant pour les futurs partenariats de Xbox. Comment retrouver la confiance auprès des éditeurs et studios tiers lorsque tout peut changer du jour au lendemain de manière aussi brutale ? C’est la question que beaucoup se poseront à l’avenir, si tant est que Xbox soit ouvert à des partenariats du titre. En ce moment, on ne miserait pas beaucoup d’argent sur cette hypothèse.