IO Interactive (007 First Light) perd son partenaire sur Project Fantasy, c’est-à-dire Xbox, et annonce des licenciements

Le jeu n’est pas annulé pour autant

La restructuration de Xbox ne touche malheureusement pas que les studios possédés par Microsoft. On remarque que les deals externes en prennent eux aussi un coup, que ce soit du côté du Game Pass, ou sur des partenariats importants avec des studios majeurs. IO Interactive n’a jamais voulu dire que Xbox l’aidait sur Project Fantasy, mais c’était quelque chose qui se savait au sein de l’industrie. Le studio avait récemment pris la parole pour indiquer que ce projet ambitieux était toujours dans les tuyaux, comme pour rassurer malgré tous les changements chez Xbox.

Aujourd’hui, le projet n’est pas annulé, mais le deal avec le partenaire d’IO Interactive (donc vraisemblablement Xbox) l’est bien lui. C’est ce que IO Interactive annonce sur ses réseaux sociaux, en déclarant que suite à cela, il est contraint d’effectuer des licenciements :

« Depuis un bon moment, les nouvelles autour d’IO Interactive sont toutes positives. Nous restons humbles et honorés par l’accueil réservé à notre dernière aventure avec un Bond jeune et inexpérimenté. […] Cependant, aujourd’hui, nous devons partager des nouvelles plus moroses. Une relation avec un partenaire externe sur notre propre licence, Project Fantasy, a pris fin. Cela signifie que nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité et à ses conséquences à court terme, y compris des décisions concernant le personnel, ce qui se déroule alors que nous rédigeons cette annonce, et nous sommes pleinement engagés à soutenir ceux qui sont touchés à travers cette transition difficile. Project Fantasy est un jeu, un monde et une licence que nous adorons absolument et à laquelle nous restons engagés à 100 %, maintenant et à l’avenir. Cet univers merveilleux verra le jour. »

Bloomberg a demandé directement à Xbox si c’était bien lui qui se cachait derrière tout cela. Ce que le constructeur confirme en indiquant « réexaminer nos investissements afin de nous concentrer sur nos priorités absolues ».

IO Interactive a peut-être les moyens de continuer de travailler sur Project Fantasy en autoédition, mais il pourrait aussi partir à la recherche d’un nouveau partenaire.