Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox

Une question de priorités

Sorti il y a quelques jours sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch, Absolum a su convaincre les critiques et le public. Malheureusement, aucune version Xbox ne semble être à l’horizon, pour un titre que beaucoup se voyaient déjà jouer via le Xbox Game Pass. L’équipe qui a développé le jeu a répondu aux questions concernant l’absence d’une telle version, en expliquant via Discord qu’en raison de moyens humains et financiers, des priorités ont été établies, au détriment des consoles Xbox :

« L’équipe derrière Absolum est à peu près aussi petite que notre mouvement de résistance in-game [pour décrire le groupe des personnages du jeu]. Compte tenu de sa taille (comme pour tous les titres similaires), nous devons prioriser certaines choses. Il est assez rare que nous sortions un jeu sur TOUTES les plateformes, et dans ce cas précis, Xbox n’était tout simplement pas une priorité, et ce n’est pas prévu pour CE jeu. »

Autrement dit, Dotemu et compagnie ne comptent pas abandonner la Xbox de manière générale, mais pour Absolum, le choix a été fait de zapper un tel portage. Pour autant, la porte semble ouverte concernant une sortie éventuelle sur Xbox, un jour, si les conditions se présentent.