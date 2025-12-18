Absolum va mettre à jour avec une version 1.1 qui apportera un tas de nouveautés

De nouveaux challenges et des tenues en plus

Cette mise à jour 1.1 pour Absolum n’a pas encore de date si ce n’est un vague début 2026, mais elle est déjà attendue de pied ferme tant elle a l’air de faire bouger les choses. Avec cette update, le challenge montera encore d’un cran avec les Épreuves mystiques qui donneront accès à un défi de taille :

« Les Épreuves mystiques vous pousseront à vous surpasser et vous permettront de défier d’autres rebelles aux quatre coins du globe. Après avoir vaincu votre ultime ennemi (vous-savez-qui), vous aurez accès à des épreuves prédéfinies qui ajouteront une couche de difficulté supplémentaire aux paramètres de jeu habituels. En plus de relever ces défis de plus en plus difficiles, vous pourrez personnaliser votre propre épreuve et partager son code d’accès avec le monde entier. »

De plus, des portails donneront accès à des régions corrompues, avec des ennemis plus féroces qui vous donneront également de meilleures récompenses. On nous promet également des montures d’élites plus fortes que par le passé avec des attaques améliorées, tandis que de nouvelles émotes et de nouveaux costumes seront disponibles pour personnaliser votre héros préféré. Tous les détails connus concernant cette mise à jour sont à retrouver sur Steam.

Absolum est disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir davantage sur le jeu.