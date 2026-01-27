Absolum atteint les 500 000 ventes et se prépare à lancer une mise à jour massive

500 000 personnes pourront tester cette nouvelle update gratuite

C’est donc un demi-million d’exemplaires d’Absolum qui ont trouvé preneur depuis la sortie du titre à l’automne dernier, ce qui est un résultat très satisfaisant pour Dotemu qui se lançait ici sans s’appuyer sur un nom très connu qui aurait déjàpu avoir une communauté de fidèles. Pour remettre en perspective, le jeu s’était vendu à 200 000 exemplaires lors de la semaine de sa sortie.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’éditeur veut maintenant nous donner une date de sortie plus précise pour la mise à jour gratuite Threads of Fate qui a déjà été annoncée il y a quelques semaines. Celle-ci arrivera donc le 12 février prochain, et vous donnera plus de raisons de retenter quelques runs. Tout d’abord grâce à son nouveau mode de jeu, Épreuves Mystiques, qui donne accès à des multiplicateurs qui vont venir ajouter un peu de piment à vos parties. La partie endgame sera également enrichie avec de nouvelles régions, et des montures et améliorations inédites seront ajoutées pour renouveller encore un peu plus l’expérience.

Absolum est disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir davantage sur le jeu.