Mafia: The Old Country se met à jour avec l’update Free Ride, qui intègre un mode Photo et de nouveaux challenges
Publié le :
Rédigé par Jordan
Hangar 13 a encore des choses à nous proposer dans Mafia: The Old Country. Sorti durant l’été, cet épisode plus resserré que les anciens (et vendu à un prix plus doux) n’a pas totalement fait l’unanimité, même si certains reconnaitront que l’expérience reste malgré tout agréable. Elle le sera encore plus d’ici demain, grâce à la sortie d’une mise à jour gratuite qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités qui valent le coup d’œil.
Une update centrée sur les courses, mais pas que
La mise à jour Free Ride de Mafia: The Old Country se concentrera avant tout — comme son nom l’indique — sur les courses, notamment des courses en voitures et même d’autres à dos de cheval. On retrouvera surtout un nouveau mode de vue lors de la conduite avec une caméra à la première personne, pour renforcer l’immersion. De nouveaux véhicules seront aussi ajoutés pour l’occasion, ainsi que de nouveaux costumes, et même de nouvelles armes.
Cette update introduira également le mode de difficulté « Classic », qui devrait donner un certain challenge. Et en parlant de challenges, attendez-vous à des défis spéciaux, qui misent aussi bien sur l’infiltration que sur les affrontements plus directs. On nous promet de plus d’autres secrets à découvrir, et une option « Cinéma Siciliano » pour donner au jeu un aspect visuel plus vintage. On pourra d’ailleurs s’amuser avec ce filtre via le mode Photo, qui fera lui aussi son apparition.
Vous pourrez découvrir cela dès demain, puisque la mise à jour sera disponible dès le 20 novembre. Mafia: The Old Country est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 08/08/2025