Test Mafia : The Old Country – Un retour dans le passé, mais pas uniquement narratif

6.5

Durée de vie

Histoire principale

10 heures

Histoire et quêtes annexes

10 heures

Collectionneur

15 heures

Jaquette de Mafia : The Old Country
Mafia : The Old Country
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/08/2025

  • Une histoire qui tient en haleine
  • L'immersion portée par des environnements qui transpirent la Méditerranée
  • Des décors et textures étonnamment réalistes
  • Les déplacements en cheval et voiture
  • Un gameplay trop classique
  • L'IA des ennemis aux fraises
  • La boutique d'armes, améliorations et véhicules mal exploitée
Mafia : The Old Country n’est pas une révolution en termes de gameplay et de structure, il reprend les codes déjà utilisés dans les épisodes précédents sans réelle nouveauté si ce n’est des combats au couteau plutôt sympathiques. Bien que daté et souffrant d’une IA pas terrible, le jeu se veut tout de même plaisant manette en mains, aussi bien lors des gunfights que lors des déplacements à cheval ou voiture. Dommage que certaines idées soient mal exploitées à l’image de la boutique d’armes et véhicules quasi-inutile. Pour autant, le jeu se rattrape en nous offrant une représentation de la Sicile qui ne nous donne qu’une envie, s’y perdre et profiter du paysage. La narration est également une franche réussite, cochant les clichés du genre, mais très prenante une fois les premières heures de mise en place passées. Sans être le jeu de l’année, Mafia : The Old Country s’inscrit dans la continuité de la licence avec un épisode marqué par une narration et une immersion solides malgré un gameplay un peu trop classique.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

