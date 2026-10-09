Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées

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Mal-aimé de la saga, Mafia III n’en reste pas moins apprécié par une partie de la communauté, qui souhaite peut-être y rejouer dans de meilleures conditions. 2K Games et Hangar 13 l’ont bien compris et font l’effort de proposer aujourd’hui une mise à niveau gratuite qui vient célébrer les 10 ans de cet opus décrié.

Mafia III // Source : Hangar 13

La version PC se met aussi à jour

Mafia III ressort aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series avec quelques améliorations dans sa besace, notamment un framerate cappé à 60 images par seconde, en dehors de quelques cinématiques qui restent limitées à 30 FPS. On retrouve également des ajustements du côté des trophées/succès, ainsi que des aménagements sur certaines missions pour prévenir des bugs qui étaient auparavant très gênants pour la progression, notamment en rendant l’IA des PNJ plus propre qu’auparavant. Le tout sous un enrobage visuel un peu plus séduisant, avec de meilleurs éclairages, des textures plus fines et une végétation mieux travaillée.

La version PC n’est pas mise de côté pour autant, car elle aussi a droit à un patch conséquent qui rendra l’expérience un peu plus agréable. Le patch note complet est à retrouver sur le site complet de la licence.

Et si vous vous posiez la question : oui, cette mise à niveau est gratuite si vous possédiez déjà le jeu sur PS4 et sur Xbox One, que ce soit le jeu seul ou via la compilation Mafia: La Collection Omertà. Pour rappel, Mafia III: Definitive Edition embarque également tous les DLC du jeu, ce qui fait donc de ces portages les meilleures versions du jeu pour profiter de ce troisième épisode dans de bonnes conditions.

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Jaquette de Mafia III
Mafia III
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Date de sortie : 07/10/2016

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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