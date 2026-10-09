Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées

La version PC se met aussi à jour

Mafia III ressort aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series avec quelques améliorations dans sa besace, notamment un framerate cappé à 60 images par seconde, en dehors de quelques cinématiques qui restent limitées à 30 FPS. On retrouve également des ajustements du côté des trophées/succès, ainsi que des aménagements sur certaines missions pour prévenir des bugs qui étaient auparavant très gênants pour la progression, notamment en rendant l’IA des PNJ plus propre qu’auparavant. Le tout sous un enrobage visuel un peu plus séduisant, avec de meilleurs éclairages, des textures plus fines et une végétation mieux travaillée.

La version PC n’est pas mise de côté pour autant, car elle aussi a droit à un patch conséquent qui rendra l’expérience un peu plus agréable. Le patch note complet est à retrouver sur le site complet de la licence.

Et si vous vous posiez la question : oui, cette mise à niveau est gratuite si vous possédiez déjà le jeu sur PS4 et sur Xbox One, que ce soit le jeu seul ou via la compilation Mafia: La Collection Omertà. Pour rappel, Mafia III: Definitive Edition embarque également tous les DLC du jeu, ce qui fait donc de ces portages les meilleures versions du jeu pour profiter de ce troisième épisode dans de bonnes conditions.