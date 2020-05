Mafia Trilogy annoncé sur PC, PS4 et Xbox One avec un teaser

Les rumeurs autour des remasters de la série Mafia sont nombreuses ces dernières semaines, surtout depuis que le compte Twitter officiel de la série a refait surface. C’est désormais officiel, la série va bien revenir sur le devant de la scène, mais avec une compilation des trois premiers opus.

Plus d’informations la semaine prochaine

Mafia Trilogy devrait donc regrouper les trois épisodes de la série, mais on sait encore peu de choses sur ce titre, si ce n’est qu’il sera logiquement publié par 2K et développé par Hangar 13. Le premier teaser dévoilé nous laisse entrevoir les personnages principaux, comme Vito Scaletta et Lincoln Clay.

Un rendez-vous est déjà pris pour le vrai reveal du jeu, qui aura lieu le 19 mai à 18 heures. Mafia Trilogy est pour l’instant listé sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One.