Mafia Trilogy et Mafia Definitive Edition : Les versions physiques en précommande

Teasé puis présenté dans les moindres détails, Mafia Trilogy relance la licence en proposant trois éditions définitives pour chacun des jeux Mafia. Si deux épisodes les plus récents sont déjà disponibles, le tout premier Mafia reviendra pour un remake complet le 28 août. L’ensemble s’accompagnera de versions physiques qui viennent d’ouvrir les précommandes.

Où précommander Mafia Trilogy au meilleur prix ?

Si jamais vous voulez réserver votre exemplaire physique, sachez que les précommandes viennent d’ouvrir. Il faut savoir qu’il sera possible de prendre soit Mafia Trilogy, qui regroupe les trois épisodes et leurs nouveautés respectives, au prix conseillé de 59.99€ ou simplement Mafia Definitive Edition, remake du premier volet, au tarif conseillé de 39.99€. Dans les deux cas, cela sort le 28 août.

Les éditions boîte arrivent sur PlayStation 4 et Xbox One seulement. On vous propose un comparateur de prix, pour ces deux moutures, qui vous permet de savoir où précommander et acheter Mafia Trilogy / Mafia Definitive Edition au meilleur prix. Ces box sont mises à jour en quasi temps réel donc vous pouvez revenir lorsque vous voulez passer à la caisse.

 

Pour l’instant, seuls Amazon et la Fnac ont ouvert leur réservation. On vous glisse les liens :

Mafia Trilogy :

Mafia Definitive Edition :