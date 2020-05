Mafia Trilogy : Tout ce qu’il faut savoir (date, contenu, nouveautés…)

Après les nombreuses fuites, 2K Games s’était enfin décidé à officialiser la chose la semaine passée : une trilogie Mafia est en préparation. Après un premier teaser et quelques informations dévoilées ça et là, Mafia Trilogy nous avait donné rendez-vous ce mardi 18 heures pour tout connaître. Voici un résumé des informations à savoir sur le titre.

Une trilogie pour la série Mafia

La semaine passée, 2K Games avait confirmé la venue de Mafia Trilogy. L’éditeur confirme désormais ses plans : il y aura trois éditions « Definitive » pour sa série. Mafia II et Mafia III sont disponibles dès maintenant tandis que la réédition du premier Mafia n’arrivera que le 28 août.

Il est donc possible de lancer sa PlayStation 4, sa Xbox One ou de se rendre sur Steam pour acheter Mafia Trilogy à 59.99€ et télécharger les deux premiers opus tout de suite (et débloquer le Mafia original à sa sortie). Vous pouvez également acheter chaque épisode séparément à 29.99€ (sauf Mafia, à 39.99€). Une version physique regroupant les trois jeux est également prévue mais ne sortira qu’en même temps que l’ultime opus, le 28 août. Stadia est aussi concerné mais n’a pas encore de date.

Un remake complet pour Mafia: Definitive Edition

C’est le premier Mafia qui va véritablement profiter d’un renouveau. Comme déjà évoqué, le titre sorti au début des années 2000 va revenir pour un remake complet. Il s’agira donc d’une refonte en profondeur avec un gros travail effectué sur l’aspect technique et des améliorations graphiques notables, le tout, à l’aide d’un nouveau moteur graphique de jeu.

Mais ce n’est pas tout, d’autres nouveautés viennent également se greffer : l’histoire, tout d’abord, qui sera bonifiée. On nous évoque de nouveaux dialogues, de nouvelles cinématiques mais également de nouvelles séquences de jeu pour développer la trame scénaristique. Les mécaniques de gameplay ont aussi été réajustées et la bande-son a été réenregistrée. Rendez-vous le 6 juin au cours du PC Gaming Show pour découvrir les premières réelles images en jeu de ce remake.

L’arrivée de Mafia: Definitive Edition est fixée au 28 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia et il est possible de l’acheter soit avec la trilogie (et le jeu se débloquera à sa sortie), soit attendre sa sortie pour le prendre séparément. A noter que le fait de posséder ce premier Mafia permettra de débloquer le costume et le taxi de Tommy dans les épisodes II et III.

Un remaster pour Mafia II: Definitive Edition

Pour le second Mafia, on part sur un travail de remasterisation. Mafia II: Definitive Edition proposera ainsi une amélioration globale de ses textures, un peaufinage au niveau de ses éclairages et de meilleurs graphismes en général. L’intégralité des contenus additionnels sont bien sûrs intégrés à cette version.

Sa sortie est fixée aujourd’hui, ce 19 mai. Même constat que pour le premier Mafia, vous pouvez l’acheter directement ou le récupérer avec la compilation. Sachez cependant qu’avoir cet épisode vous permettra de débloquer la veste en cuir et la voiture de Vito dans les deux autres volets. Sur Steam, si vous avez Mafia II, vous passez automatiquement en Definitive Edition.

La complète pour Mafia III: Definitive Edition

Enfin, le plus récemment sorti Mafia III (et le plus critiqué) ne propose pas d’améliorations ou de nouveautés. Dommage, cela aurait été l’occasion de corriger certaines erreurs. Cependant, cela permettra de regrouper le jeu de base ainsi que ses différents contenus additionnels, comme les packs d’armes et de véhicules ou encore les extensions de l’histoire avec Faster Baby, La Hache de Guerre et le Signe des Temps.

Tout pareil que pour ses précédents volets, Mafia III: Definitive Edition peut être acheté en bundle ou séparément. Sa sortie est fixée aujourd’hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en numérique ou plus tard en physique avec les deux autres jeux. Le posséder permettra de déverrouiller la veste en treillis et la voiture de Lincoln dans les autres Definitive Edition. Par ailleurs, si vous disposez du jeu de base, les DLC sont gratuits pour faire passer votre copie en Definitive Edition.

Disponibilité et précommande

Histoire de centraliser les disponibilités et ne pas vous perdre, on vous résume ce qu’il faut savoir sur la sortie de Mafia Trilogy :

Mafia II: Definitive Edition et Mafia III Definitive Edition disponibles dès ce 19 mai

Mafia: Definitive Edition sortira le 28 août

Acheter la compilation aujourd’hui permettra de débloquer le premier Mafia en août

La version physique sortira le 28 août

Les joueurs qui précommandent la version physique ou achètent la trilogie en digitale avant le 28 août auront droit à un Pack Chicago Outfit regroupant : Tenue de joueur exclusive : la tenue du Don Véhicule exclusive : limousine Smith V12 Apparence exclusive d’arme : apparence d’arme dorée pour le pistolet semi-automatique



Les précommandes pour l’édition physique n’ont pas encore été lancées. Il est cependant possible de retrouver sur l’Epic Games Store la trilogie et le premier Mafia :

Des images et du gameplay

Pour terminer, on vous laisse sur les nombreuses images publiées ainsi que sur quelques vidéos de gameplay qui ont été lâchées dans la nature. Plusieurs médias ont pu approcher les titres un peu en avance et ont dévoilé du gameplay, notamment Mafia 2: Definitive Edition. C’est le cas de nos confrères de chez IGN, qui proposent les 27 premières minutes du jeu en 4K/60fps ou encore Game Informer qui nous en dévoilent une bonne quarantaine.

Gameplay Mafia II: Definitive Edition

Images Mafia: Definitive Edition

Images Mafia II: Definitive Edition

Images Mafia 3: Definitive Edition