Mafia : Hangar 13 confirme qu’il travaille sur un nouvel épisode, mais ce n’est pas pour tout de suite

La licence Mafia fête son vingtième anniversaire cette année, ce qui ne nous rajeunit pas. Afin de célébrer cet anniversaire, plusieurs développeurs du studio Hangar 13 se sont réunis pour évoquer les souvenirs autour de cette licence, tout en évoquant au passage l’avenir de cette dernière. L’occasion pour eux de confirmer que oui, un nouvel épisode de Mafia est en préparation, comme Kotaku l’avait déjà souligné à plusieurs reprises.

Une annonce qui ne surprend personne, mais c’est au moins confirmé

Ce n’était plus vraiment un secret. On savait que Hangar 13 travaillait sur un nouveau Mafia depuis un certain moment, et ce malgré le licenciement de 50 employés. Selon Kotaku, ce projet serait une préquelle à la série et utiliserait le moteur Unreal Engine 5. Cela n’est pas confirmé par Hangar 13 directement, mais le studio indique bel et bien travailler sur un nouvel opus.

Voici ce qu’en dit Roman Hladík, directeur général du studio :

« Je suis heureux de confirmer qu’on a commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia ! Même s’il faudra attendre encore quelques années et que nous ne puissions pas en dire plus pour le moment, nous sommes ravis de continuer à travailler sur cette franchise que nous adorons, et d’offrir à nos joueurs de toutes nouvelles histoires. »

On remarquera donc que le projet est encore peu avancé, car il n’arrivera pas avant quelques années, mais au moins, il existe.