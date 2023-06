Lushfoil Photography Sim : Une simulation dédiée à la photographie annoncée sur PC et consoles

Un jeu pour profiter et immortaliser l’instant présent

Entièrement en vue subjective, ce jeu conçu sous Unreal Engine 5 nous proposera d’explorer librement des reconstitutions « détaillées et plus vraies que nature » de sites variés du monde entier dans le seul but de réaliser des clichés avec notre appareil photo ou notre drone. Mise au point auto/manuelle, flash, exposition, contraste, balance des blancs, ouverture, mode Rafale… la production promet d’intégrer tout un tas de paramètres différents que les joueurs et les joueuses les plus patient(e)s et les plus observateurs/observatrices devront prendre en compte pour obtenir la prise de vue idéale.

Notez également que, d’après la page Steam du titre, les plus créatifs/créatives d’entre vous pourront profiter au lancement de plusieurs outils « permettant de modifier les conditions environnementales de leurs photos comme l’ajustement manuel des angles lumineux, du brouillard, de la neige, du vent ou de la pluie. »

Lushfoil Photography Sim arrivera à une date inconnue sur PC et consoles.