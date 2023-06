Blade Runner 2033: Labyrinth marquera prochainement le grand retour de la licence dans le tout premier jeu développé par Annapurna Interactive

Très peu de détails sont pour l’heure disponibles concernant cette annonce, le trailer présenté par Annapurna Interactive étant surtout là pour nous donner une lettre d’intention et nous présenter l’ambiance générale qui devrait se dégager du titre. Un trailer à découvrir dans la suite de notre article.

Prêts à vous téléporter en 2033 ?

Mais en y regardant de plus près, il suffit de se rendre sur la page Steam du titre pour apprendre davantage d’informations. Il s’agira donc d’un jeu solo, d’aventure d’enquête et d’exploration dans un univers cyberpunk et futuriste. Et c’est à peu près tout.

Situé entre le film original de Ridley Scott, Blade Runner sorti en 1982, et sa suite Blade Runner 2049 sortie en 2017 et réalisée par Denis Villeneuve (le récent Dune notamment), le jeu devrait se concentrer sur le quotidien d’un Blade Runner au chômage après le Black Out, un individu qui semble néanmoins prêt à rempiler pour des missions mystérieuses.

Pour rappel, le lore de Blade Runner provient de l’adaptation d’un livre de Phillip K. Dick. Dans un monde futuriste, des réplicants sèment la panique dans la ville en tentant de renverser les humains. Ces androïdes façonnés par l’homme ont dont complètement perdu les pédales et sont traqués par le LAPD et les Blade Runner.

Avec une atmosphère et une mise en image léchée, Blade Runner 2033: Labyrinth semble prometteur et quelque peu ambitieux, surtout pour un premier jeu développé par une équipe toute neuve made in Annapurna Interactive à Los Angeles.

On rappelle également qu’une série est en cours de production pour Amazon Prime, sous titrée Black Lotus, par la société de production détentrice de la licence, Alcon Interactive Group, également à l’œuvre en collaboration sur le jeu que nous venons d’évoquer.

Nous resterons cependant prudents quant à la promesse faite, puisqu’aucune image de gameplay n’a été présentée, ni aucune période ou année de sortie, ce qui peut nous laisser imaginer qu’il ne faudra pas compter sur ce retour de la licence phare avant un bon bout de temps, sur PC et consoles.