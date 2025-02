Capturez les plus beaux paysages dans Lushfoil Photography Sim dès le 15 avril prochain

Commencez votre voyage avec une démo

Lushfoil Photography Sim semble être le jeu parfait de s’éloigner du tumulte de l’actualité et vivre quelques moments tranquilles en pleine nature. Du moins, en pleine nature virtuelle. Vous n’avez peut-être pas la chance de voyager, c’est pourquoi Lushfoil Photography Sim va palier à cela en vous emmenant dans les coins les plus instagrammables du monde, comme disent les jeunes. On en découvre un peu plus dans cette nouvelle bande-annonce qui fait la part belle à de jolis panoramas à photographier, dont ceux de Haute-Savoie, histoire d’être un peu chauvin.

On apprend également que Lushfoil Photography Sim sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 15 avril prochain. Vous pouvez déjà en avoir un aperçu grâce à une démo qui est au cœur du Steam Next Fest, et qui sera valable pour quelques jours seulement.