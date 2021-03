Lost Words Beyond The Page, un conte à découvrir : notre avis vidéo

Déjà disponible depuis maintenant un an sur Google Stadia, Lost Words Beyond The Page s’apprête à débouler sur d’autres plateformes. L’exclusivité temporaire étant terminée, le jeu d’aventure en profite pour s’ouvrir à un autre public et faire découvrir son histoire touchante et finement bien écrite.

Le titre vous propose de suivre l’histoire d’une jeune fille qui va recevoir un journal intime dans lequel elle va nous raconter les aventures d’un personnage fictif. On jonglera alors entre ce monde imaginaire et des séquences dans le bouquin à travers un scénario bon enfant et plaisant à suivre. On vous en parle en vidéo.

Lost Words Beyond the Page sortira ce 6 avril sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera vendu à une quinzaine d’euros environ uniquement en version numérique.