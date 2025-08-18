Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Une chose est sûre, Lost Soul Aside s’est fait attendre. Presque dix ans après sa première vidéo, le projet va enfin prendre forme et arrêter de sans cesse repousser sa sortie. C’est à la fin du mois que le jeu d’Ultizero Games nous parviendra, et maintenant que la date de sortie est fixée dans le marbre, le studio se montre bien plus éloquent à propos de son titre, en multipliant les vidéos à son sujet.
Arena nous montre ses pouvoirs
S’il vous fallait encore une preuve que Lost Soul Aside marche dans les pas de Devil May Cry et Bayonetta, cette vidéo devrait vous montrer que le jeu d’Ultizero Games sera dynamique au possible, avec un protagoniste virevoltant qui aura droit à plein de pouvoirs différents pour battre ses ennemis.
Il sera accompagné par son petit dragon cristallin nommé Arena, qui lui donnera accès à certaines capacités comme des griffes, des bouboules qui iront partout sur le terrain, ou encore des grands pics qu’il pourra générer sur le sol. Le tout nous est montré dans une bande-annonce qui met évidemment l’emphase sur l’action, car même si le jeu aura d’autres choses à nous montrer, c’est bien là son focus principal.
Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 29 août.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/08/2025