Lost Soul Aside présente une bande-annonce bourrée d’action juste avant sa sortie

Arena nous montre ses pouvoirs

S’il vous fallait encore une preuve que Lost Soul Aside marche dans les pas de Devil May Cry et Bayonetta, cette vidéo devrait vous montrer que le jeu d’Ultizero Games sera dynamique au possible, avec un protagoniste virevoltant qui aura droit à plein de pouvoirs différents pour battre ses ennemis.

Il sera accompagné par son petit dragon cristallin nommé Arena, qui lui donnera accès à certaines capacités comme des griffes, des bouboules qui iront partout sur le terrain, ou encore des grands pics qu’il pourra générer sur le sol. Le tout nous est montré dans une bande-annonce qui met évidemment l’emphase sur l’action, car même si le jeu aura d’autres choses à nous montrer, c’est bien là son focus principal.

Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 29 août.