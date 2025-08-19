Lords of the Fallen II nous fera suer du sang dès l’année prochaine, première vidéo

Une bande-annonce spectaculaire qui ne dit presque rien

Les informations à propos de cette suite sont plus que minces. Lords of the Fallen II sera bien dans la même veine que le précédent en se présentant comme un Souls-like énervé, où l’on navigue dans un seul monde mais via deux dimensions différentes. Une particularité sympathique qui avait permis au dernier jeu de se démarquer, et cette suite reprendra la même fonctionnalité.

Cette bande-annonce s’attarde quant à elle sur l’univers du jeu, qui se voudra encore plus sombre. Mais puisqu’elle est en image de synthèse, vous n’y verrez aucun gameplay qui nous aiderait à bien comprendre en quoi se démarque ce second (troisième ?) épisode.

Mais ce n’est que partie remise. Lords of the Fallen II nous donne rendez-vous pour une sortie en 2026, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On devrait donc en apprendre plus assez rapidement, peut-être lors des prochains Game Awards, si ce n’est avant.