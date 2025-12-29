Tous les Temples et toutes les pages perdues – Assassin’s Creed Shadows
Il y a 36 temples dans le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows. Chacun vous demandera de retrouver des pages de parchemin perdues, afin de les compléter. Voici notre guide avec la localisation de tous ces temples et de toutes leurs pages perdues.
Où trouver et comment terminer les temples ?
Chaque temple vous demandera de trouver de 2 à 5 pages perdues pour les valider et récupérer votre XP et 1 point de connaissance pour un total de 96 pages perdues. Vous n’avez rien d’autre à faire et vous pouvez les repérer de loin en utilisant votre sens de l’observation. Ils apparaissent avec un logo blanc de parchemin replié sur votre boussole. Vous pouvez les terminer en incarnant Naoe ou Yasuke et à n’importe quel moment de l’histoire, même après l’épilogue.
Localisation des temples et pages perdues
Vous trouverez ci-dessous les localisations des différents temples présents sur la carte ainsi qu’une représentation schématique de la localisation des pages perdues que vous devez ramasser pour compléter le lieu.
Izumi Settsu
Il y a 3 temples dans cette province et 8 pages perdues.
Temple Makinoo-Dera
Temple Tennoji
Temple Gansen-ji
Yamashiro
Il y a 10 temples dans cette province et 28 pages perdues.
Temple Byodo-in
Temple Tofuku-ji
Temple To-ji
Temple Kiyomizu-dera
Temple Honno-ji
Temple Tenryu-ji
Temple Ginkaku-ji
Temple Shokoku-ji
Temple Kinkaku-ji
Temple Kurama-dera
Omi
Il y a 6 temples dans cette province et 14 pages perdues.
Mii-dera
Temple Enryaku-ji
Temple du Soken-ji
Temple Isakiji
Temple Hogonji
Temple Daikichi-ji
Wakasa
Il y a 2 temples dans cette province et 4 pages perdues.
Temple Gokuraku-ji
Temple Saifuku-ji
Harima
Il y a 4 temples dans cette province et 9 pages perdues.
Temple Aga Hontoku-ji
Temple Myoyo-ji du Tanjo-san
Temple Kyokai-ji
Mitsunodo
Iga
Il n’y a pas de temple dans cette province.
Yamato
Il y a 3 temples dans cette province et 10 pages perdues.
Temple Todai-ji
Temple Kofuku-ji
Temple Nyoirin-ji
Tamba
Il y a 2 temples dans cette province et 5 pages perdues.
Temple Sukyo-ji
Pagode d’Annon-ji
Kii
Il y a 6 temples dans cette province et 18 pages perdues.
Temple Dojo-ji
Temple de Saika
Jison-in
Temple Negoro-ji
Danjo Garan de Koyasan
Temple Kongobu-ji
