Où trouver et comment terminer les temples ?

Chaque temple vous demandera de trouver de 2 à 5 pages perdues pour les valider et récupérer votre XP et 1 point de connaissance pour un total de 96 pages perdues. Vous n’avez rien d’autre à faire et vous pouvez les repérer de loin en utilisant votre sens de l’observation. Ils apparaissent avec un logo blanc de parchemin replié sur votre boussole. Vous pouvez les terminer en incarnant Naoe ou Yasuke et à n’importe quel moment de l’histoire, même après l’épilogue.

Localisation des temples et pages perdues

Vous trouverez ci-dessous les localisations des différents temples présents sur la carte ainsi qu’une représentation schématique de la localisation des pages perdues que vous devez ramasser pour compléter le lieu.

Izumi Settsu

Il y a 3 temples dans cette province et 8 pages perdues.

Temple Makinoo-Dera

Temple Tennoji

Temple Gansen-ji

Yamashiro

Il y a 10 temples dans cette province et 28 pages perdues.

Temple Byodo-in

Temple Tofuku-ji

Temple To-ji

Temple Kiyomizu-dera

Temple Honno-ji

Temple Tenryu-ji

Temple Ginkaku-ji

Temple Shokoku-ji

Temple Kinkaku-ji

Temple Kurama-dera

Omi

Il y a 6 temples dans cette province et 14 pages perdues.

Mii-dera

Temple Enryaku-ji

Temple du Soken-ji

Temple Isakiji

Temple Hogonji

Temple Daikichi-ji

Wakasa

Il y a 2 temples dans cette province et 4 pages perdues.

Temple Gokuraku-ji

Temple Saifuku-ji

Harima

Il y a 4 temples dans cette province et 9 pages perdues.

Temple Aga Hontoku-ji

Temple Myoyo-ji du Tanjo-san

Temple Kyokai-ji

Mitsunodo

Iga

Il n’y a pas de temple dans cette province.

Yamato

Il y a 3 temples dans cette province et 10 pages perdues.

Temple Todai-ji

Temple Kofuku-ji

Temple Nyoirin-ji

Tamba

Il y a 2 temples dans cette province et 5 pages perdues.

Temple Sukyo-ji

Pagode d’Annon-ji

Kii

Il y a 6 temples dans cette province et 18 pages perdues.

Temple Dojo-ji

Temple de Saika

Jison-in

Temple Negoro-ji

Danjo Garan de Koyasan

Temple Kongobu-ji

