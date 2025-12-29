Où trouver et comment terminer les Sanctuaires ?

Chaque sanctuaire vous demandera de prier devant 2 à 5 sites de prière différents pour les valider et récupérer votre XP et 1 point de connaissance. Vous n’avez rien d’autre à faire et vous pouvez les repérer de loin en utilisant votre sens de l’observation. Ils apparaissent avec un logo blanc de corde tressée sur votre boussole. Vous pouvez les effectuer en incarnant Naoe ou Yasuke et à n’importe quel moment de l’histoire, même après l’épilogue.

Localisation des sanctuaires et lieux de prière

Vous trouverez ci-dessous les localisations des différents sanctuaires présents sur la carte ainsi qu’une représentation schématique de la localisation des sanctuaires devant lesquels prier pour accomplir votre mission.

Izumi Settsu

Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 6 sites de prière.

Sanctuaire de Nishinomiya

Sanctuaire de Sumiyoshi

Yamashiro

Il y a 3 sanctuaires dans cette province et 7 sites de prière à trouver.

Sanctuaire Hachiman d’Iwashimizu

Sanctuaire de Gion

Sanctuaire de Kamigamo

Omi

Il y a 2 sanctuaires dans cette province (de chaque côté du Lac Biwa) et 8 sites de prière à repérer.

Sanctuaire de Shirahige

Sanctuaire Nagahama Hachiman

Wakasa

Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 6 sites de prière à repérer.

Sanctuaire de Jogu

Sanctuaire Wakasahiko

Harima

Il y a 4 sanctuaires dans cette province et 11 sites de prière à repérer.

Sanctuaire de Kaya

Sanctuaire Itatehyozu

Sanctuaire Ishi no Hoden

Sanctuaire de Takasago

Iga

Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 4 sites de prière à trouver.

Sanctuaire d’Aekuni

Sanctuaire de Kasuga

Yamato

Il y a 4 sanctuaires dans cette province et 11 sites de prière à repérer.

Sanctuaire Hinode

Sanctuaire d’Omiwa

Sanctuaire Kasuga-taisha

Sanctuaire Niukawakami

Tamba

Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 4 sites de prière à repérer.

Sanctuaire Atago

Sanctuaire Onitake

Kii

Il y a 6 sanctuaires dans cette province et 17 sites de prière à trouver.

Sanctuaire de Tokei

Sanctuaire de Takahara Kumano

Kumano Hongu-taisha

Kumano Nachi-taisha

Sanctuaire Kamikura-jinja

Kumano Hayatama-taisha