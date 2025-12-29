Tous les Sanctuaires et sites de prière – Assassin’s Creed Shadows
Il existe 27 Sanctuaires (maison orange) dans le monde ouvert d’Assassin’s Creed Shadows. Voici notre guide pour tous les trouver ainsi que leurs lieux de prière associés.
Où trouver et comment terminer les Sanctuaires ?
Chaque sanctuaire vous demandera de prier devant 2 à 5 sites de prière différents pour les valider et récupérer votre XP et 1 point de connaissance. Vous n’avez rien d’autre à faire et vous pouvez les repérer de loin en utilisant votre sens de l’observation. Ils apparaissent avec un logo blanc de corde tressée sur votre boussole. Vous pouvez les effectuer en incarnant Naoe ou Yasuke et à n’importe quel moment de l’histoire, même après l’épilogue.
Localisation des sanctuaires et lieux de prière
Vous trouverez ci-dessous les localisations des différents sanctuaires présents sur la carte ainsi qu’une représentation schématique de la localisation des sanctuaires devant lesquels prier pour accomplir votre mission.
Izumi Settsu
Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 6 sites de prière.
Sanctuaire de Nishinomiya
Sanctuaire de Sumiyoshi
Yamashiro
Il y a 3 sanctuaires dans cette province et 7 sites de prière à trouver.
Sanctuaire Hachiman d’Iwashimizu
Sanctuaire de Gion
Sanctuaire de Kamigamo
Omi
Il y a 2 sanctuaires dans cette province (de chaque côté du Lac Biwa) et 8 sites de prière à repérer.
Sanctuaire de Shirahige
Sanctuaire Nagahama Hachiman
Wakasa
Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 6 sites de prière à repérer.
Sanctuaire de Jogu
Sanctuaire Wakasahiko
Harima
Il y a 4 sanctuaires dans cette province et 11 sites de prière à repérer.
Sanctuaire de Kaya
Sanctuaire Itatehyozu
Sanctuaire Ishi no Hoden
Sanctuaire de Takasago
Iga
Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 4 sites de prière à trouver.
Sanctuaire d’Aekuni
Sanctuaire de Kasuga
Yamato
Il y a 4 sanctuaires dans cette province et 11 sites de prière à repérer.
Sanctuaire Hinode
Sanctuaire d’Omiwa
Sanctuaire Kasuga-taisha
Sanctuaire Niukawakami
Tamba
Il y a 2 sanctuaires dans cette province et 4 sites de prière à repérer.
Sanctuaire Atago
Sanctuaire Onitake
Kii
Il y a 6 sanctuaires dans cette province et 17 sites de prière à trouver.
Sanctuaire de Tokei
Sanctuaire de Takahara Kumano
Kumano Hongu-taisha
Kumano Nachi-taisha
Sanctuaire Kamikura-jinja
Kumano Hayatama-taisha
Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.
