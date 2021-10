Little Devil Inside va bien être présent lors du prochain State of Play

Etant donné que le State of Play de demain est consacré aux jeux d’éditeurs tiers, les possibilités sont nombreuses. Tandis que certains théorisent l’apparition de Hogwarts Legacy, il semblerait plutôt que cette émission offre un grand focus sur un autre jeu dont on a pas eu de nouvelles depuis l’an dernier, à savoir Little Devil Inside.

La star du show ?

Embarquement pour le prochain State of Play, où un premier aperçu détaillé de Little Devil Inside sera dévoilé. Rendez-vous en direct demain à 23h00 : https://t.co/gye62OzefM pic.twitter.com/wOdzig95Y6 — PlayStation France (@PlayStationFR) October 26, 2021

Souvenez-vous, lors de la conférence PlayStation 5 de l’an passé, on avait pu redécouvrir ce jeu étrange grâce à un trailer qui avait marqué les esprits, et qui avait apporté un peu de fraicheur à la présentation.

Via un nouveau teaser, PlayStation confirme que Little Devil Inside aura droit à un premier aperçu détaillé dans l’émission de demain, ce qui peut laisser penser qu’il sera le jeu principal de la présentation, sauf en cas de surprises. Etant donné que le show dure 20 minutes seulement, il ne faudra pas espérer que trop de gros jeux soient de la partie, malheureusement.

Mais dans tous les cas, on est curieux de revoir ce Little Devil Inside, prévu sur PC, PS4 et PS5 aux dernières nouvelles.