Little Devil Inside donne enfin de ses nouvelles, mais le jeu n’est pas prêt de sortir

Un studio qui lutte vraiment contre ses démons intérieurs

C’est sur Kickstarter que le studio a mis au point sa situation. On comprend que l’équipe a beaucoup changé depuis les débuts du projet, avec des départs plus ou moins importants. Ces changements ne se sont visiblement pas passés dans le calme, mais le studio dit maintenant être revenu à une plus petite équipe bien décidée à sortir le jeu. Ce dernier n’a cependant toujours pas d’éditeurs, même si des discussions à ce sujet ont démarré :

« Maintenant, nous sommes de retour à une équipe plus petite et soudée avec un objectif unique et commun : créer un grand jeu. Et tous nos membres fondateurs et débutants sont toujours là avec le devoir et la conscience d’accomplir ce que nous avons décidé de faire. Nous savons que cela ne justifie pas et ne devrait pas justifier tous les retards et le manque de nouvelles, mais nous sommes toujours là, nous l’avons été et le serons toujours […] Nous avons véritablement entamé des discussions concernant la publication et une fois que cela sera bouclé, nous espérons pouvoir répondre à ce que tout le monde veut savoir. »

En clair, toujours pas de date de sortie à l’horizon, mais pour prouver sa bonne foi, l’équipe a publié une nouvelle vidéo de gameplay de plus de 6 minutes avec des bouts de séquences (créées via l’Unreal Engine 5) censées donner une idée plus représentative du jeu final.

Ce n’est donc probablement pas cette année que Little Devil Inside verra le jour, même si l’équipe tient à se montrer rassurante sur l’état du projet.