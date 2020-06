Resident Evil Village confirmé sur PC, PS5 et Xbox Series X, tout ce qu’il faut savoir

En rumeur depuis un moment, le prochain Resident Evil devait logiquement se montrer au cours d’un événement PlayStation, et Capcom ne nous a pas fait faux bon. Resident Evil 8, ou plutôt Resident Evil Village comme il faut maintenant l’appeler, a donc montré ses premières images avec un trailer rempli de scènes marquantes.

Les premières images

Visiblement, les rumeurs et les leaks étaient vrais. Ce nouvel opus nous mettra une fois de plus dans la peau de Ethan Winters et se passera donc après les événement de Resident Evil VII, et plus précisément sept ans après.

Notre héros sera bien accompagné de Mia, sa femme, et rencontrera à nouveau Chris Redfield, qui a bien changé en plus d’être passé une nouvelle fois à la salle de sport. Son comportement étrange sera l’un des mystères de cet opus.

Niveau décor, exit la vieille mansion pour faire place à une carte nettement plus grande, où Ethan devra arpenter des ruines et fouiller les alentours pour trouver de quoi survivre. Les « combats » seront un peu plus présents ici, tout comme l’exploration, avec le village décrit comme un protagoniste à part entière aussi important que les autres. Le titre mettra aussi en place un tout nouveau système d’inventaire.

Le titre profitera du RE Engine, le moteur maison de Capcom qui a déjà fait ses preuves dans les derniers Resident Evil, et aucun écran de chargement ne sera présent. Il faudra attendre 2021 pour voir le titre débarquer sur PlayStation 5. On devrait en apprendre plus sur le jeu dès le mois d’août.