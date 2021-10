Little Devil Inside montre une nouvelle vidéo de gameplay

Le State of Play du mercredi 27 octobre avait promis de mettre en lumière des jeux d’éditeurs tiers, et Little Devil Inside était le seul jeu confirmé pour cette présentation. Et c’était même le jeu qui venait conclure cette conférence (qui n’était pas des plus passionnantes), avec une nouvelle vidéo de gameplay qui permet d’un peu mieux saisir le principe du jeu.

Toujours aussi intriguant

Après un trailer qui avait intrigué, le jeu se montre aujourd’hui un peu plus avec des extraits de gameplay, où l’on peut voir que l’on naviguera sur une carte de monde vue du dessus avant d’assister à des scènes en 3D un peu plus classiques dans de plus petits environnements.

On semble donc être bien loin d’un monde ouvert et le jeu semble mettre l’accent sur sa narration, avec des choix à effectuer, même si quelques combats seront au rendez-vous, tout comme un peu de survie avec un système d’inventaire et de la nourriture à cuisiner pour le voyage.

Malheureusement, Little Devil Inside n’a pas lâché de date de sortie durant ce State of Play. Le jeu est toujours attendu sur PS4 et PS5, ainsi que sur PC.