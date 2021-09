Little Devil Inside : 5 minutes pour tout savoir du jeu d’aventure en monde ouvert

Montré aux yeux de tous lors de la première conférence dédiée à la PlayStation 5 en 2020, Little Devil Inside est un projet qui a pourtant de très nombreuses années derrière lui. En développement depuis au moins 2015, le jeu d’aventure prend son temps et reste encore aujourd’hui très discret. Mais en attendant son retour (peut-être à la conférence Sony de la semaine prochaine ?), on vous résume tout ce que l’on sait en vidéo.

Cinq minutes tout pile pour connaître les mécaniques et l’histoire qui vous attend dans ce jeu d’aventure. La sortie de Little Devil Inside n’est pas encore fixée mais il arrivera sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Des versions Switch et Xbox étaient initialement prévues mais pas de signe de vie pour l’instant.