Aloy revient dans Horizon: Forbidden West sur PlayStation 5

Aloy fera son grand retour dans Horizon: Forbidden West sur PlayStation 5. C’était la surprise finale avant la vraie surprise finale (les consoles elles-mêmes) de la présentation de ce soir.

Horizon 2021 ou 2022 ?

On se dirige vers l’ouest des États-Unis dans cette suite d’Horizon: Zero Dawn si l’on en juge par le titre et par la présence du Golden Gate Bridge de San Francisco. Et Sylens aussi sera de retour puisque l’acteur Lance Reddick (The Wire, John Wick,…) est bien présent. Pas de gameplay pour l’instant mais il faut bien avouer que ce que l’on voit est magnifique. Et on nous tease l’apparition de phases sous-marines.

Aloy continuera sa lutte contre les machines et l’on peut voir quelques nouveaux robots mais également des ennemis humains. Sans grande surprise, Guerrilla Games s’occupe de la suite de sa nouvelle licence qui n’a pour l’instant pas de date de sortie. On rappelle que si vous avez loupé le premier épisode, sa sortie PC ne devrait plus tarder dans le cas où vous vouliez vous mettre à niveau.