L’industrie du jeu vidéo est aujourd’hui dans un pire état que celui de la crise de 1983 selon Brenda et John Romero

Et la crise est loin d’être terminée

Abandonné par Xbox, le duo Romero a tout de même pu sauver son prochain jeu, même si cela voulait dire réduire son ambition autour de celui-ci. Interrogé à ce sujet lors de l’événement Dark and Doomy par GamesIndustry.biz, le couple est aussi revenu sur l’état catastrophique de l’industrie en 2026, Brenda Romero n’hésitant pas à déclarer que cette situation est sans doute pire que la fameuse crise de 1983 :

« J’ai l’impression que le secteur traverse une période vraiment catastrophique. Nous étions là dans les années 80 lors de la crise, et celle-ci est nettement plus grave. Rares sont ceux qui n’ont pas été touchés, que ce soit directement ou indirectement, ou qui craignent de l’être. La période actuelle est vraiment difficile […] Franchement, je ne sais pas où ça va. On entend dire qu’en coulisses, il y a une forte pression pour que les équipes utilisent l’IA générative, mais aussi une forte opposition de la part des équipes et des joueurs… Et avant que vous ne posiez la question, nous n’utilisons pas d’IA générative. Donc, je suis perdue. »

John Romero ne comprend pas non plus cette industrie qui peut lancer un jeu à succès comme Battlefield 6 tout en voyant Electronic Arts licencier massivement quelques mois plus tard. Une situation qui complique évidemment l’arrivée de nouveaux projets plus petits comme celui porté par Romero Games.

Pour rappel, John Romero est notamment connu pour son travail sur DOOM tandis que Brenda Romero compte à son actif des jeux comme Wizardry 8 et Jagged Alliance. Deux noms qui pourraient donc logiquement attirer des investisseurs, si l’industrie n’était pas celle qu’elle est aujourd’hui.