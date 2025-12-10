Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) est sauvé in-extremis après avoir été abandonné par Xbox

Un shooter innovant en vue

Romero Games est donc toujours debout malgré cette période difficile, et visiblement, il a trouvé un nouveau partenaire pour financer son jeu. John Romero était sur scène lors du Salón del Videojuego de Madrid (interview relayée par Eurogamer) et le créateur a pu donner quelques nouvelles de son projet, en indiquant que plus d’une centaine de personnes travaillaient sur le jeu, tout en indiquant que ce dernier a été repensé, sans repartir de zéro pour autant :

« Pas moins de 110 personnes travaillent sur le jeu. […] Nous ne repartons pas de zéro. Nous pouvons récupérer des éléments pour les intégrer dans un tout nouveau jeu indépendant. Nous avons beaucoup de possibilités. Le design est complètement différent, mais l’équipe est très enthousiaste à propos de cette nouvelle approche. »

Il faut donc s’attendre à un jeu « plus petit » que ce qui était prévu, ce qui semble convenir au studio puisque tout le monde met ici la main à la patte selon Romero, contrairement à un plus grand projet qui nécessiterait une autre structure. Il promet également que son shooter sera innovant :

« Ce que vous y ferez sera inédit pour vous, tout comme l’expérience d’Elden Ring était vraiment nouvelle. C’était quelque chose de complètement fou, un monde à part, et c’était vraiment génial de l’explorer et de se demander : « Mais qu’est-ce que c’est ? » »

Espérons cette fois que le studio avance avec un peu plus de sérénité dans les prochaines années.