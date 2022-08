Life is Strange : La compilation Switch arrive enfin en septembre

Le voyage aura été long pour la version Switch de Life is Strange. Il faut dire que la série a déjà connu un retard sur la console de Nintendo, avec le report de la sortie de Life is Strange: True Colors, dont la version Switch n’est pas sortie de manière simultanée avec les autres versions. C’est la même histoire pour Life is Strange: Remastered Collection, qui devait au départ arriver en même temps sur Switch que sur les autres plateformes, avant d’annoncer un retard inattendu. Après des mois d’attente, on sait enfin quand on pourra découvrir ces épisodes sur la console de Nintendo.

Changement de nom pour la compilation

On a passé plusieurs mois sans nouvelles de cette version, mais elle arrive enfin le mois prochain. Square Enix a annoncé que Life is Strange: Arcadia Bay Collection sortira finalement le 27 septembre prochain sur Nintendo Switch.

Vous remarquerez sans doute au passage que cette compilation a changé de nom. Ne l’appelez plus Remastered Collection, mais Arcade Bay Collection, sans doute pour mieux illustrer le fait que cette compilation regroupe les épisodes qui se déroule dans la région d’Arcadia Bay, c’est à dire le Life is Strange original et Life is Strange: Before the Storm.

On découvre un autre trailer pour l’occasion, de quoi nous faire patienter jusqu’à la sortie de cette version Switch.